"Rosyjski Lidl" w wyniku inwazji na Ukrainę wycofuje się z brytyjskiego rynku

Wszystko wskazuje na to, że "rosyjski Lidl" całkowicie rezygnuje ze śmiałych planów związanych z podbojem brytyjskiego rynku i zamyka swoje sklepy na Wyspie. Z wielką uwagą śledziliśmy zapowiedzi pojawienia się w UK sieci retail Mere, która miała szturmem zdobyć brytyjskie rynek. Od samego początku Rosjanom szło jednak jak po grudzie i ich działania miały się nijak do bardzo buńczucznych zapowiedzi. Tzw. "twardy" dyskont prosto z Rosji, który miał pokonać niemiecką konkurencję (Aldi i Lidl) jeszcze niższymi cenami, 8 sierpnia 2021 roku otworzył swój pierwszy sklep w Preston i... no cóż, w zasadzie to by było na tyle! Ekspansja na brytyjskim rynku okazała się trudniejsza, niż pierwotnie zakładano, a sytuacji nie poprawił ani wybuch pandemii, ani kłopoty z łańcuchem dostaw...

Co dalej z "rosyjskim Lidlem" w UK?

Niemniej, jeszcze pod koniec 2021 roku Mere wciąż odgrażało się "podbiciem" brytyjskiego rynku. Menedżer ds. rozwoju biznesu Mere UK, Aleksandr Chkalov wyliczał rozliczne problemy, jaki napotkano w UK, ale był przekonany, że uda się je przezwyciężyć. Zapewniał, że jeszcze w zeszłym roku uda się otworzyć trzy sklepy Mere - dwóch w Walii, w Mold i Caldicot oraz w Castleford na północy Anglii. Nic jednak i z tych planów nie wyszło...

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Mere plany ekspansji w Wielkiej Brytanii zostały wstrzymane z powodu "sytuacji politycznej" w Rosji i na Ukrainie, ale po prawdzie wszystko wskazuje na to, że sieć po prostu wycofuje się z UK. Według doniesień, na które powołuje się "The Daily Mirror" w przeciągu dwóch tygodni dyskont Mere zlokalizowany w Preston ma zostać zamknięty, a plany otwierania kolejnych placówek nie zostaną zrealizowane. Trudno sądzić, aby Mere w dającej się przewidzieć przyszłości wróciło do UK...

W oficjalnych komunikatach sieć "wstrzymuje" dalszą ekspansję w UK

Przypomnijmy, Mere to tzw. twardy dyskont, a zatem nie należy się w nim spodziewać ani rozbudowanej obsługi klienta, ani przyjemnego dla oka wystroju. W sklepach zwanych już popularnie „rosyjskim Lidlem” towar umieszczany jest na paletach i w kartonach (nie jest wykładany na półki), a obsługa każdego punktu liczy sobie zazwyczaj mniej niż 10 osób. To jednak, co stanowi o konkurencyjności Mere w porówaniu do innych dyskontów lub supermarketów, to cena. Szacuje się, że niektóre produkty dostępne w sklepach Mere są tańsze od tych dostępnych w innych dyskontach o nawet 20 proc.!