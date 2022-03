Rosyjscy żołnierze z „ostrą chorobą popromienną” wycofują się z Czarnobyla

Zgodnie z informacjami podanymi przez Departament Obrony USA rosyjskie jednostki zaczęły opuszczać teren elektrowni atomowej. Żołnierze Putina są wywożeni z Czarnobyla z „ostrą chorobą popromienną”.

Rosyjskie wojska wycofywane z terenu elektrowni jądrowej w Czarnobylu są transportowane przez granicę do specjalnej placówki medycznej na Białorusi z „ostrą chorobą popromienną”. Szefowie wywiadu USA potwierdzili, że siły Władimira Putina zaczęły wycofywać się z zajętego pierwszego dnia inwazji na Ukrainę regionu wokół byłej elektrowni jądrowej.

Rosyjscy żołnierze z chorobą popromienną

Pracownik ukraińskiej agencji państwowej nadzorującej strefę wykluczenia powiedział, że „napromieniowani” rosyjscy żołnierze byli zabierani autobusami do kliniki w Homlu na leczenie. Yaroslav Yemelianenko napisał na Facebooku:

„Kolejna partia napromieniowanych rosyjskich terrorystów, którzy zajęli strefę Czarnobyla, została dziś przewieziona do Białoruskiego Centrum Medycyny Radiacyjnej w Homlu. Kopałeś okopy w Czerwonym Lesie? Teraz żyj z tym przez resztę swojego krótkiego życia. Istnieją zasady postępowania z tym obszarem. Są obowiązkowe, ponieważ promieniowanie to fizyka, działa bez względu na status, czy pasy naramienne. Przy minimalnej inteligencji w dowództwie lub u żołnierzy, można było uniknąć tych konsekwencji”.

Osoba z personelu powiedziała, że rosyjski żołnierz wysłany do nich „nie miał pojęcia” o głośnej eksplozji w elektrowni, jednej z najgorszych katastrof na świecie:

- Gdy zapytano ich, czy wiedzieli o katastrofie z 1986 roku, eksplozji czwartego bloku (elektrowni w Czarnobylu), nie mieli o tym pojęcia. Nie mieli pojęcia, w jakim obiekcie się znajdują. Rozmawialiśmy ze zwykłymi żołnierzami. Jedyne, co od nich usłyszeliśmy to: „To krytycznie ważna infrastruktura”. To wszystko.

Z kolei władze USA powiedziały agencji informacyjnej AFP, że rosyjscy żołnierze „oddalają się od obiektu w Czarnobylu i przenoszą na Białoruś. Podano: „Czarnobyl to obszar, na którym zaczynają przestawiać część swoich żołnierzy – wyjeżdżając, odchodząc od obiektu w Czarnobylu i przenosząc się na Białoruś. Myślimy, że wyjeżdżają, nie możemy stwierdzić, że wszyscy odeszli”.

Bez zabezpieczeń przez Czerwony Las

Siły Putina zajęły teren w Czarnobylu w pierwszych dniach inwazji i przez pewien czas uniemożliwiały personelowi zajmującemu się obsługą obiektów opuszczanie ich. Personel opisywał najeźdźców jako wysłanych z misją „samobójczą”, twierdząc, że ich pojazdy i sprzęt nie mają ochrony przed promieniowaniem, a przemieszczają się przez najbardziej niebezpieczny obszar zwany Czerwonym Lasem.

Czerwony Las otrzymał taką nazwę od czerwonawego koloru rosnących tam drzew, które po katastrofie w 1986 roku przyjęły dużą dawkę promieniowania.