Rośnie sprzedaż koców i ciepłych ubrań - Brytyjczycy szykują się na chłodną zimę

Fot: Pxhere

W obliczu rosnących kosztów energii i ogrzewania, w perspektywie zimy Brytyjczycy kupują ciepłe koce oraz energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego, jak wynika z analiz British Retail Consortium (BRC).

Co prawda we wrześniu 2022 sprzedaż w handlu detalicznym zanotowała spadek, ale okazuje się, że mieszkańcy UK chętniej kupowali rzeczy, które mogą się okazać przydatne w razie mroźnej zimy. Raport BRC i firmy doradczej KPMG wykazał, że wartość sprzedaży detalicznej wzrosła w ubiegłym miesiącu o 2,2%, w porównaniu z 1-procentowym wzrostem odnotowanym w sierpniu 2022. Jednak niewielki wzrost sprzedaży maskuje znacznie większy spadek wolumenu sprzedawanych towarów, po uwzględnieniu inflacji, jak zaznaczają analitycy BRC. Inflacja – a więc tempo wzrostu cen – jest obecnie blisko 40-letniego maksimum i wynosi 9,9%.

Jak Brytyjczycy szykują się na zimę?

Sprzedaż artykułów nieżywnościowych spadła o 0,4% w ciągu kwartału, ale wzrosła we wrześniu, do czego przyczyniła się sprzedaż odzieży. „Po raz kolejny odzież i obuwie przyszły na ratunek High Street, a zakupy dla dzieci w wieku przedszkolnym były motorem wzrostu sprzedaży detalicznej. Dodam jeszcze, że sprzedaż obuwia dziecięcego wzrosła o ponad 15%” – komentował Paul Martin, szef działu sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w KPMG.

Brytyjczycy kupowali znacznie mniej sprzętu RTV, takiego jak telewizory i komputery, ale chętniej sięgali po urządzenia szeroko pojętego AGD. „Sprzedaż sprzętu AGD i akcesoriów do gotowania również przyszła w tym miesiącu na plus, ponieważ konsumenci chcą kupować bardziej energooszczędne artykuły kuchenne w świetle rosnących cen energii” - uzupełniał Martin.

Rośnie sprzedaż koców i ciepłych ubrań, jak podaje serwis informacyjny BBC

Wygląda więc na to, że mieszkańcy UK szykują się na nie tylko na chłodną, ale również drogą zimę. Jak podaje serwis informacyjny BBC, powołując się na powyższe dane, Brytyjczycy w dużej skali gromadzą ciepłe ubrania, koce oraz urządzenia gospodarstwo domowego, które charakteryzują się dużą energooszczędnością.

Przypomnijmy, 1 października 2022 roku w życie w UK wszedł rządowy program Energy Price Guarantee, który efektywnie zastępuje cenowy limit rachunków za energię ustalany przez Ofgem. Flagowy projekt rządu premier Liz Truss polega na „zamrożeniu” cen energii dla brytyjskich gospodarstw domowych do 2500 funtów rocznie w okresie dwóch lat. Oznacza to, że rodziny na Wyspach nie zostaną dotknięte bezpośrednio przez wzrosty cen energii, które miały nadejść tej zimy oraz w roku 2023. Energy Price Guarantee to ograniczenie stawek jednostkowych gazu i energii elektrycznej wraz z opłatą stałą. Dodajmy, iż ostatni pułap cenowy Ofgemu został ustalony na poziomie 3549 funtów.

Gospodarstwa domowe w UK zaciskają pasa

Oddzielny raport Barclaycard dodatkowo zilustrował presję wywieraną na gospodarstwa domowe, które obecnie znajdują się w dość ciężkiej sytuacji ze względu na kryzys kosztów utrzymania. Dane wykazują, iż wydatki konsumentów korzystających z kart płatniczych wzrosły we wrześniu 2022 roku o 1,8% w skali rok do roku, co jest najmniejszym wzrostem od lutego 2021.

Wydatki na podstawowe pozycje odnotowały najsłabszy wzrost w tym roku, przy spowolnieniu wzrostu w przypadku paliw i artykułów spożywczych. Natomiast w kategoriach takich, jak dania na wynos czy treści cyfrowe zyskały na popularności w sytuacji, gdy na Wyspach zaczęły pojawiać się jesienne chłody. Może to oznaczać, że Brytyjczycy chętniej zostają w domach wieczorami.

Wiele sektorów gospodarki brytyjskie czeka ciężki czas

„Konsumenci stosują sprytne podejście do swoich budżetów, ponieważ ograniczają wydatki na artykuły dyskrecjonalne i szukają większych oszczędności w ramach swoich cotygodniowych zakupów, co ma mocny wpływ na sektory handlu detalicznego i hotelarstwa” – powiedziała Esme Harwood, dyrektor w Barclaycard. „Jednak Brytyjczycy również szukają sposobów, aby dobrze się bawić w domu, jednocześnie oszczędzając pieniądze, co doprowadziło do wzrostu w kategoriach, takich jak subskrypcje cyfrowe i dania na wynos.”

„Prawdopodobnie czeka nas trudny czas w przypadku wielu innych sektorów, ponieważ konsumenci koncentrują się na podstawowych wydatkach, a firmy nadal borykają się z inflacyjnymi trudnościami” - podsumowywała Esme Harwood.

