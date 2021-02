Rośnie napięcie na linii UK – UE. Boris Johnson grozi uchyleniem części protokołu ws. Irlandii Płn. dla usprawnienia wymiany handlowej

Fot. Getty

Boris Johnson zagroził, że uchyli część protokołu ws. Irlandii Północnej, jeśli Unia Europejska nie zgodzi się na wydłużenie okresu karencji dla wymiany handlowej na Morzu Irlandzkim. Taką możliwość daje mu zresztą sam protokół, a dokładnie jego artykuł 16.

W dniu wczorajszym światło dzienne ujrzał list Michaela Gove'a do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marosa Sefcovica ws. przedłużenia okresu karencji dla wymiany handlowej między Irlandią Północną i pozostałymi krajami Wielkiej Brytanii do 2023 roku. Okres ten miał pierwotnie trwać 3 miesiące (do 31 marca 2021 r.), ale, jak argumentował w liście minister Gove (koordynujący wypełnianie postanowień Brexitu), jest on zbyt krótki. Już teraz bowiem, pomimo tego, że przepisy unijne w zakresie ceł i standardów nie są jeszcze w pełni egzekwowane w stosunku do towarów zmierzających do Irlandii Północnej z Anglii, Walii czy Szkocji, na granicy panuje chaos, o obciążeni dodatkowymi przepisami brytyjscy przedsiębiorcy coraz częściej dają upust swojej frustracji.

Wypełnianie protokołu ws. Irlandii Północnej zagrożone?

We wczorajszym przemówieniu w Izbie Gmin Boris Johnson nie wykluczył, że jak tak dalej pójdzie, to jego rząd uchyli część protokołu ws. Irlandii Północnej dla usprawnienia wymiany handlowej na Morzu Irlandzkim. Taką możliwość daje mu de facto art. 16 protokołu, który pozwala zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej, na jednostronne wprowadzenie środków ochronnych. Działanie takie jest teoretycznie dopuszczalne w momencie, gdy stosowanie protokołu prowadzi do poważnych i długotrwałych trudności gospodarczych, społecznych lub środowiskowych. Jednakże wprowadzone środki ochronne nie mogą wykraczać ponad to, co jest absolutnie niezbędne do zaradzenia powstałym problemom, a w przypadku wystąpienia nierównowagi w zakresie praw i obowiązków, druga strona porozumienia może zastosować proporcjonalne środki, w celu usunięcia tejże nierównowagi.

- Zrobimy wszystko, co będzie konieczne, czy to na za pomocą legislacji, czy też faktycznie uruchamiając art. 16 protokołu, aby nie dopuścić do powstania bariery na Morzu Irlandzkim – zaznaczył stanowczo premier Johnson w odpowiedzi na zarzut północnoirlandzkieho deputowanego Iana Paisley'a Juniora o zdradę interesów Irlandczyków z Północy.