Rośnie liczba zachorowań w UK. Odnotowano najwyższą śmiertelność od marca

We wtorek odnotowano najwyższą od 9 marca liczbę ofiar śmiertelnych, które zmarły na Covid-19 w Wielkiej Brytanii i wyniosła ona 223, przy czym całkowita liczba zmarłych na koronawirusa w UK wynosi według ONS 164 000. Z kolei liczba zarażonych wzrosła we wtorek o 43 738 osób.

Rośnie liczba zachorowań w UK

Brytyjski rząd już ostrzega przed ciężką zimą na Wyspach w związku ze wzrostem infekcji i przypomina, że uważnie przygląda się rozprzestrzenianiu się nowej mutacji AY4.2, jednak zaznacza, iż nie ma dowodów na jej szybsze rozprzestrzenianie.

Rzecznik premiera powiedział:

- Jest to coś, co obserwujemy teraz bardzo uważnie. Nie ma dowodów na to, że wariant… AY4.2… rozprzestrzenia się łatwiej. Nie ma na to dowodów, ale jak mogą się Państwo spodziewać, monitorujemy sytuację i gdy będzie to konieczne podejmiemy odpowiednie działania.

Będzie kolejny lockdown?

Członek naukowej grupy doradczej Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) z Imperial College London powiedział:

- Nie sądzę, żeby kolejny lockdown był konieczny… Najgorsza sytuacja związana jest z naciskami na NHS… Bardzo mało prawdopodobne, że zobaczymy śmiertelność na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Bliżej zimy może pojawić się Plan B, który będzie musiał zostać wdrożony i będzie się to wiązało z pewnymi zmianami, ale wątpię, abyśmy kiedykolwiek zbliżyli się do lockdownu, w którym byliśmy w styczniu tego roku. Nie sądzę, że jest to teraz powód do paniki, ale w pewnością chciałbym, aby szczepienia przyspieszyły, w tym szczepienia dla nastolatków.