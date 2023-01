Rośnie liczba Brytyjczyków, którzy zrzekają się obywatelstwa brytyjskiego. To m.in. efekt opuszczenia przez Wielką Brytanię UE

Z najnowszych danych uzyskanych przez dziennik „The Independent” wynika, że od czasu Brexitu regularnie rośnie liczba Brytyjczyków, którzy zrzekają się obywatelstwa brytyjskiego. W 2021 roku paszport oddało 868 osób.

Brytyjczycy zrzekają się obywatelstwa po Brexicie

Tego chyba nikt się nie spodziewał, ale na skutek Brexitu coraz więcej Brytyjczyków zrzeka się obywatelstwa brytyjskiego. Z informacji uzyskanych przez dziennik „The Independent” i na podstawie prawa do informacji publicznej (ang. Freedom Of Information) wynika, że w 2021 paszport oddało 868 Brytyjczyków. To 30 proc. osób więcej, niż w 2020 roku i aż sześć razy więcej, niż dekadę temu, gdy z brytyjskiego obywatelstwa rezygnowało średnio 140 osób rocznie. Łącznie w latach 2011-2021 wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa brytyjskiego złożyło 6507 osób.





Dlaczego Brytyjczycy zrzekają się obywatelstwa?

Szefowa działu imigracyjnego w firmie OTS Solicitors Maryem Ahmed tłumaczy, że powody zrzeczenia się z obywatelstwa brytyjskiego są bardzo indywidualne i różnią się w zależności od osoby. Najczęstszym jednak powodem oddania paszportu jest chęć przyjęcia obywatelstwa innego kraju, który w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii ogranicza lub w ogóle zakazuje posiadania podwójnego obywatelstwa. Ahmed podaje choćby przykład pewnego obywatela Wielkiej Brytanii, który musiał zrzec się obywatelstwa brytyjskiego, aby uzyskać obywatelstwo chińskie i móc grać w drużynie piłkarskiej w Państwie Środka. Z kolei inny Brytyjczyk zrezygnował z brytyjskiego paszportu, aby zostać obywatelem Singapuru, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania tam dostępu do niektórych praw, w tym na przykład do zakupu nieruchomości. A teraz jeszcze dla wielu Brytyjczyków problematyczny stał się Brexit, który ograniczył wiele ich praw i wolności, którymi do niedawna cieszyli się na terenie Unii Europejskiej.

