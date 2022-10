Rosja oskarża Royal Navy o uszkodzenie gazociągu Nord Stream - to rozpowszechnianie „fałszywych informacji”, odpowiada UK

Rosja oskarża Wielką Brytanię o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. Miały go dokonać jednostki Royal Navy. Władze w Londynie całkowicie odrzucają te insynuacje. W oficjalnym stanowisku określają całą sytuację, jako rozpowszechnianie „fałszywych informacji na ogromną skalę”. Dodajmy, że Moskwa nie przedstawiła żadnych dowodów na rzekomą winę strony brytyjskiej.

Brytyjska marynarka wojenna została oskarżona przez rząd rosyjski wysadzenie fragmentów gazociągu Nord Stream pod Morzem Bałtyckim. „Według dostępnych informacji przedstawiciele […] Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii brali udział w planowaniu, dostarczaniu i realizacji ataku terrorystycznego na Bałtyku w dniu 26 września br. polegającego na wysadzenia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2” - informację takiej treści miało przedstawić rosyjskie ministerstwo obrony w minioną sobotę, 29 października, jak podajemy za serwisem Politico. Oskarżenie w tej kwestii nie zawierało żadnych dalszych informacji ani dowodów na poparcie twierdzeń o sabotażu rzekomo dokonanych przez Brytyjczyków. Rosyjski rząd poinformował również, że brytyjscy agenci pomogli w sobotę zaplanować atak dronów na jego flotę w czarnomorskim porcie Sewastopol na Krymie.

Rosyjska propaganda uderza w Wielką Brytanię

Brytyjskie Ministerstwo Obrony szybko i stanowczo zaprzeczyło twierdzeniom pochodzącym z Moskwy. „Aby odwrócić uwagę od katastrofalnego sposobu postępowania z nielegalną inwazją na Ukrainę, rosyjskie Ministerstwo Obrony ucieka się do rozpowszechniania fałszywych informacji na ogromną skalę” – czytamy na oficjalnym Twitterze Ministry of Defence. „Ta zmyślona historia mówi więcej o kłótniach toczących się wewnątrz rosyjskiego rządu niż o Zachodzie” - podsumowano.

Rosja już w zeszłym miesiącu obwiniała kraje szeroko pojętego zachodu za podmorskie eksplozje, które uszkodziły rurociągi Nord Stream. Można jedynie przypuszczać, że skierowanie uwagi na Wielką Brytanie, a więc na kraju, który zapewnia duże wsparcie dla Ukrainy walczącej z Rosją, jest jednym z elementów propagandy uprawianej przez Kreml.

Kreml oskarża Royal Navy o dokonanie sabotażu, który uszkodził gazociągi Nord Stream

Przypomnijmy, w dniu 26 września 2022 roku stacje pomiarowe na terenie Szwecji i Danii odnotowały podwodne eksplozje w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, pierwszy wybuch o godzinie 2:03 w nocy, a drugi wybuch tego samego dnia, o 19:04 wieczorem. Obserwacje Morza Bałtyckiego z powietrza potwierdziły wycieki gazu z obu tych nitek. Miało dojść do eksplozji. Jak ustalono w toku śledztwa prowadzonego przez szwedzkie i duńskie służby, mieliśmy do czynienia nie z wypadkiem, ale z przeprowadzonym celowo sabotażem.

Według ostatnich ustaleń uszkodzono około 50 metrów gazociągu, a eksplozje spowodowały cztery dziury. Kto dokonał sabotażu? Według niektórych zrobili to sami Rosjanie. Faktem jest, że nikt nie zna lepiej gazociągów Nord Stream niż sami właśnie oni. W ten sposób Moskwa miała uderzyć w kraje Europy, które wspomagają Ukrainę i sparaliżować infrastrukturę energetyczną na kontynencie.

Strona brytyjska stanowczy i zdecydowanie odnosi się do tych oskarżeń

Gazociąg Północny, którego oficjalna nazwa to Nord Stream, jest to gazociąg przeznaczony do transportu gazu ziemnego z Wyborgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Został poprowadzony po dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem ewentualnych państw tranzytowych, a więc Polski i krajów bałtyckich. Jego długość wynosi 1222 km, z czego co 1189 km wynosi odcinek podmorski, co czyni go najdłuższym gazociągiem morskim na świecie.

Umowę o rozpoczęciu budowy Gazociągu Północnego podpisano 8 września 2005. Z kolei 9 kwietnia 2010 w okolicach Gotlandii nastąpiło oficjalne otwarcie budowy Gazociągu Północnego z udziałem m.in. Dmitrija Miedwiediewa i Gerharda Schrödera. Odcinki końcowe przebiegają przez wody terytorialne Rosji i Niemiec, zaś pozostała, przeważająca część przebiega przez strefy ekonomiczne Szwecji, Finlandii i Danii. Pierwsza nitka gazociągu została oddana do użytku 8 listopada 2011, a druga 8 października 2012.

Co wiemy o eksplozjach na dnie Bałtyku?

Warto również w tym miejscu dodać, iż pomoc wojskowa dla Ukrainy ze strony brytyjskiej warta jest wiele miliardów funtów. Pakiet brytyjskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy w maju 2022 wyniósł 1,3 mld funtów, a w czerwcu wzrósł do sumy 3,8 mld funtów. Oba te pakiety zostały ogłoszone przez premiera Borisa Johnsona. Jego następczyni na tym stanowisku, Liz Truss, zdążyła zapowiedzieć dalsze wsparcie.

W perspektywie spotkania ze światowymi liderami na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku obiecała, że jej rząd przeznaczy na ten cel tyle samo pieniędzy co Johnson lub nawet więcej. „Moje przesłanie dla narodu ukraińskiego jest takie: Wielka Brytania wspiera was na każdym kroku. Wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem” - deklarowała przed wylotem do USA, pod koniec września, cytowana przez serwis informacyjny BBC.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!