Rory Stewart odchodzi z Partii Konserwatywnej - rezygnuje z udziału w wyborach i jako niezależny polityk chce zostać burmistrzem Londynu

Jeszcze 2 tygodnie temu wydawało się, że w Wielkiej Brytanii może dojść do poważnego kryzysu politycznego z uwagi na tarcia pomiędzy koalicjantami – Partią Konserwatywną z jednej strony i Demokratyczną...

Konflikt między dwoma liderami Partii Konserwatywnej się pogłębia. Urzędujący premier Wielkiej Brytanii David Cameron odmówił poparcia dla Borisa Johnsona. Co to oznacza dla torysów i urzędującej na Downing...

Do niecodziennego zdarzenia doszło dziś w Barnet, jednej z dzielnic Londynu, gdzie setki osób odeszły od urn z kwitkiem. Ich dane osobowe po prostu wyparowały ze spisu mieszkańców uprawnionych do głosowania. O...

Jeremy Corbyn odmówił dalszych rozmów z Theresą May, dopóki premier nie odrzuci opcji twardego Brexitu

Lider Partii Pracy, stwierdził, że 'no deal' Brexit to najbardziej "katastroficzna" opcja, jaką można sobie wyobrazić. Corbyn poinformował, że zanim obie strony zasiądą znów do brexitowego stołu, Theresa...