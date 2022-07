Rolnicy w UK „borykają się” z nadmiarem truskawek i wiśni. Wszystkiemu „winne” są upały

Fot. Getty

Fala upałów doprowadziła do prawdziwego wysypu truskawek i wiśni na farmach w Wielkiej Brytanii. Rolnicy borykają się obecnie z nadmiarem owoców i przyznają, że muszą je sprzedawać po znacznie obniżonej cenie.

Większa niż zazwyczaj ilość słońca w UK wiosną i latem, doprowadziła do gwałtownego wysypu owoców w całym kraju, w tym w Kent, Norfolk, Lancashire, Szkocji i Herefordshire. - Po łagodnej, spokojnej wiośnie, w ciągu ostatnich kilku tygodni doświadczyliśmy dużego nasłonecznienia, dodatkowego światła dziennego i bardzo małych opadów deszczu. To zaowocowało obfitością pięknie wyrośniętych, idealnie dojrzałych i wyjątkowo słodkich truskawek. Po mokrym weekendzie jubileuszowym cieszymy się, że możemy wreszcie świętować brytyjski sezon truskawkowy – zaznaczył Alastair Brooks, dyrektor zarządzający firmy Langdon Manor Farm z Kent.

Tesco pomaga rolnikom sprzedać nadmiar owoców

Nadmiar owoców też nie jest dla rolników wymarzoną sytuacją, ponieważ maleją wtedy ich ceny. Z pomocą farmerom przyszedł na razie supermarket Tesco, który, w celu zapobiegnięcia marnotrawstwu, kupuje owoce i sprzedaje je w kilogramowych pudełkach po obniżonej cenie. - Ponieważ mamy kilka dodatkowych ton truskawek, to jesteśmy Tesco wdzięczni za wsparcie. Pozwala nam to zminimalizować marnotrawstwo – precyzuje Brooks. A menedżerka ds. zakupów owoców w Tesco, Laura Mitchell, dodaje: - Brytyjscy klienci przeżywają obecnie trudny okres, a jeśli jest coś, co może teraz wywołać uśmiech na ich twarzach, to jest to możliwość zakupu słodkich, dojrzałych, brytyjskich truskawek, w cenie niższej, niż normalna. Fala upałów przyspieszyła wzrost truskawek, a wielu hodowców produkuje o około 10-15 proc. więcej, niż normalnie o tej porze roku. Cieszymy się, że możemy pomóc naszym brytyjskim farmerom.

