Roger Moorhouse odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za rozpowszechnianie wiedzy o polskiej historii w Wielkiej Brytanii

Brytyjski historyk Roger Moorhouse został dziś odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wkład w rozpowszechnianie wiedzy o polskiej historii w Wielkiej Brytanii.

Autor takich książek jak „Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi” i „Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina” otrzymał odznaczenie z rąk Ambasadora RP w Londynie Arkadego Rzegockiego w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy „za przybliżanie losów Polski w czasie II wojny światowej anglojęzycznemu czytelnikowi” i „szerzenie wiedzy o Polsce za granicą”.

Roger Moorhouse został uhonorowany podczas skromnej ceremonii w Ambasadzie RP w Londynie, w której uczestniczyli również członkowie jego rodziny. - Cieszę się, że otrzymałem to odznaczenie, w uznaniu moich starań o popularyzację historii Polski za granicą. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt - powiedział Moorhouse odbierając odznaczenie.

- W moich badaniach nad Europą Środkowo-Wschodnią, historia Polski znalazła sobie szczególne miejsce. Uważam, że jest ona wyjątkowo fascynująca i niemalże przypomina żywy organizm. Wciąż jest debatowana i odkrywana na nowo. Jednak moja praca naukowa nie ogranicza się tylko i wyłącznie do analiz historycznych. Istotnym jest, aby stawać w obronie prawdy o losach Polski, które są obecnie ofiarą propagandowych ataków. Wielu stara się na nowo pisać opowieść o II wojnie światowej, tworząc niebezpieczne mity na jej temat. Wiem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zajmuje się aktywnym zwalczaniem i korygowaniem tego typu zachowań i jestem zaszczycony, że mogę być częścią tego procesu. Jest to swego rodzaju misja, która wykracza poza wyłącznie popularyzowanie polskiej historii w świadomości zagranicznych odbiorców - dodał Moorhouse.

Ambasador Arkady Rzegocki wręczając odznaczenie podkreślił: Jestem zaszczycony, mogąc wręczyć w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP Rogerowi Moorhouse’owi. Jest on wybitną osobą, która w ogromnym stopniu przyczynia się do popularyzacji wiedzy o historii Polski w Wielkiej Brytanii i na świecie. Jego książki, przemówienia, artykuły, wystąpienia na publicznych wydarzeniach i w mediach, ale przede wszystkim jego sumienne badania i determinacja, by zawsze przedstawiać prawdziwą historię najważniejszych wydarzeń w dziejach świata, zasługują na podziw i uznanie.

- Jestem wdzięczny Rogerowi za to, że zawsze stoi po właściwej stronie historii poprzez sprawiedliwą, rzetelną i dokładną pracę. Niezwykłym osiągnięciom Rogera jako historyka dorównują jedynie jego życzliwość i przyjaźń, jaką okazuje Polsce i Polakom. Jestem dumny, że mogę go nazwać przyjacielem Polski - dodał ambasador Rzegocki.

Roger Moorhouse jest profesorem wykładającym w Kolegium Europejskim w Warszawie, a także autorem wielu prac poświęconych najnowszej historii Niemiec. W 2019 r. opublikował książkę pt. „Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi”, podkreślającą znaczenie kampanii wrześniowej z 1939 r. – „zapomnianego etapu II wojny światowej“. Będąc pierwszą anglojęzyczną książką o kampanii wrześniowej od prawie 50 lat, opisuje ona szczegółowo okrucieństwa popełnione podczas pierwszego etapu II wojny światowej, obala mity z nim związane i ocenia rolę Wielkiej Brytanii i Francji.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który składa się z pięciu klas, przyznawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim mieszkającym za granicą, którzy poprzez swoje wysiłki w znacznym stopniu przyczyniają się zarówno do współpracy międzynarodowej, jak i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a innymi krajami.

Źródło: Zespół prasowy Ambasady RP w Londynie