Rodziny w UK oburzone „uwłaczająco skromnymi” paczkami żywnościowymi od rządu. Co mogłyby kupić za voucher o wartości £30?

Rodziny, które na czas lockdownu otrzymały paczki żywnościowe od rządu w zastępstwie „darmowych obiadów” dla dzieci, upubliczniły zdjęcia tego, co tak naprawdę dostały. Oburzeni rodzice twierdzą, że o wiele więcej kupiliby za tygodniowy voucher żywnościowy o wartości £30.

Gdy popatrzy się na to, co rodziny otrzymały od rządu w ramach pomocy żywnościowej na czas lockdownu, to trudno się dziwić, że niektóre z nich zdecydowały się upublicznić to w mediach społecznościowych. 2 ziemniaki w mundurkach, puszka fasolki Heinz, bochenek chleba, 8 plasterków sera żółtego, 2 marchewki, 3 jabłka, 1 pomidor, garść makaronu i 5 niewielkich opakowań słodyczy – oto zawartość paczki, która powinna stanowić równowartość £30. W komentarzach do tak przygotowanych paczek z żywnością dla rodzin borykających się z problemami finansowymi nie trudno znaleźć wpisy, że te paczki są „uwłaczająco skromne” oraz „zupełnie nie do zaakceptowania”.

£30 zamiast paczki żywnościowej

Rodziny coraz głośniej mówią, że zamiast paczki żywnościowej wolałyby dostać voucher na tygodniowe zakupy w wysokości £30. Poniżej prezentujemy wam, co można by kupić za taki voucher w wybranych supermarketach:

Lidl

Paczka przecenionych warzyw i owoców

Udka z kurczaka 1kg

Lizaki Jogurtowe 100g

Bochenek chleba tostowego Soreen

4 wegetariańskie burgery

12 jajek

Makaron 1kg

Płatki kukurydziane 500g

Słoiczek pesto

Bochenek chleba

4 rogaliki typu croissant

6 puszek fasolki Heinz

4 filety z dorsza

Torba mrożonego groszku

2 kartony soku pomarańczowego

Ser Cheddar 400g

6 mini opakowań rodzynek

4 litry mleka odtłuszczonego

24 mini opakowania chipsów

Morrisons

Mielona wołowina 500g

2 paczki kiełbasek wieprzowych 400g

Cheddar 350g

Ciasto francuskie 375g

Pory 500g

Pieczarki 250g

Czosnek

Pomidory 250g

Ziemniaki 2,5kg

Cebula 1kg

Marchew 1kg

Papryka

Bazylia

Fasola 390g

Pietruszka 11g

Tymianek 16g

Cukinie 240g

Spaghetti 500g

Ryż 500g

Fasola 400g

4 puszki posiekanych pomidorów

12 kostek bulionowych

Mleko kokosowe o obniżonej zawartości tłuszczu 400ml

Średnie curry w proszku 90g

Kolendra w pęczkach 100g

TESCO

2 pizze Margherita

9 sztuk jogurtów Frubes

10 jabłek

Jagody 150g

Marchew 1,5kg

Płatki z otrębów

4 litry mleka odtłuszczonego

Bochenek chleba

2 torebki sałaty

2 opakowania szynki

6 puszek fasolki Heinz

4 burgery fasolowe

Karton soku jabłkowego

Orzechy nerkowca 250g

Makaron 1kg

Sos do makaronu Tesco 500g