Rodziny w UK muszą otrzymywać pomoc w celu pokrycia kosztów opieki nad dziećmi! Inaczej wielu rodziców będzie musiało odejść z pracy

Fot. Getty

Eksperci i aktywiści wzywają pracodawców do subsydiowania kosztów opieki nad dziećmi. W przeciwnym razie coraz więcej pracujących rodziców, głównie kobiet, będzie musiała zwolnić się z pracy, z uwagi na niemożność pokrycia tych dodatkowych kosztów.

Badania pokazują, że aż ośmiu na dziesięciu pracujących rodziców spodziewa się wzrostu kosztów opieki nad swoimi dziećmi w najbliższym czasie. I, niestety, istnieje obawa, że wielu rodziców, a przede wszystkim matki, zostaną w związku z tym zmuszeni do odejścia z pracy. Praca z domu kończy się na dobre, ponieważ firmy powoli wracają na stałe do pracy stacjonarnej, a rosnące koszty opieki nad dziećmi mogą się dla wielu gospodarstw domowych okazać po prostu nie do uniesienia. W trakcie kolejnych lockdownów lub w okresie, gdy firmy pozwalały rodzicom na częstsze pracowanie z domu, mogli oni sobie pozwolić na większą elastyczność w zakresie przywożenia i odbierania dzieci od opiekunki, od dziadków czy z przedszkola. Ale teraz, gdy powrócą na stałe do biur, ta elastyczność może się bezpowrotnie skończyć.

Oszczędności z czasów lockdownu topnieją

Eksperci zauważają, że choć wielu rodziców sporo zaoszczędziło w trakcie lockdownu na opiece nad dziećmi, to teraz oszczędności te szybko się upłynnią. Wszystkiemu winne są rosnące koszty życia na Wyspach (w tym ceny energii), a w związku z tym także gwałtownie rosnące ceny wszelakich usług, w tym usług w zakresie opieki nad dziećmi. Z ankiety przeprowadzonej przez serwis Bubble wśród 1200 rodziców wynika, że aż 87 proc. z nich spodziewa się, że w tym roku zapłaci znacznie więcej za opiekę nad dziećmi.

Koszty opieki nad dziećmi pochłaniają ogromną część budżetu

Sarah Hesz z Bubble zaznacza, że niestety koszty opieki nad dziećmi już teraz pochłaniają ogromną część budżetów gospodarstw domowych, w których pracują oboje rodzice. - Koszty opieki nad dziećmi to jedna trzecia wydatków rodzin, a koszty te tylko rosną i jest to [wynajęcie opiekuna] coraz trudniejsze. Opieka nad dziećmi to kluczowa usługa dla naszego społeczeństwa i naszej gospodarki — rodzice po prostu nie mogą bez niej pracować. Większości rodziców pandemia umożliwiła podjęcie większej liczby obowiązków związanych z opieką nad dziećmi, ale ponieważ pracodawcy zachęcają rosnącą liczbę pracowników do powrotu do biur, to rodzicom bardzo trudno jest przełknąć wzrost kosztów [opieki]. Bez extra finansowania ze strony rządu naprawdę ważne jest, aby [choć] pracodawcy dostrzegli ten problem, przed którym stoją pracujący rodzice – zaapelowała Hesz.