Rodziny imigrantów pracujących w NHS otrzymały nareszcie zabezpieczenie od rządu. Konieczna była interwencja

Po interwencji związków zawodowych rządowy program gwarantujący nieograniczone prawo stałego pobytu w UK dla rodzin imigrantów, którzy umrą na Covid-19 pracując w NHS, został rozszerzony także na rodziny tych obcokrajowców, którzy są osobami sprzątającymi w szpitalach, sanitariuszami, pracują w opiece socjalnej.

W ubiegłym miesiącu przedstawiono program, zgodnie z którym, rząd zaoferował bezpieczeństwo rodzinom imigrantów pracującym w NHS wykluczając początkowo osoby sprzątające, sanitariuszy oraz pracowników opieki socjalnej.

Prawo stałego pobytu w UK rozszerzone

Po sprzeciwie związków zawodowych zdecydowano się rozszerzyć prawo stałego pobytu w UK także rodzinom imigrantów mniej wykwalifikowanych pracujących w służbie zdrowia i ryzykujących życie w czasie obecnej pandemii.

Związki zawodowe opisały początkowe wyłączenie z pomocy rządowej rodzin imigrantów słabiej wykwalifikowanych jako „skandal” oraz kolejny przykład tego, że słabo opłacanych pracowników „zostawiono na lodzie”.

Krytyka Home Office

Jeszcze zanim Home Office poinformowało o objęciu programem także sanitariuszy, osób sprzątających oraz opiekunów socjalnych, Hassan Akkad – pochodzący z Syrii reżyser i zwycięzca nagrody Bafta pracujący obecnie jako osoba sprzątająca w jednym z londyńskich szpitali – powiedział, że jest dumny ze swojej pracy, jednak czuje, jakby „dostał cios w plecy”, gdy dowiedział się, że nie kwalifikuje się do programu Home Office.

- To było naprawdę miłe, gdy słyszałem was oraz waszych kolegów klaszczących w rządzie co tydzień. Dzisiaj jednak czuję się zdradzony, jakbym dostał cios w plecy. Zszokowała mnie wasza, waszego rządu, decyzja o tym, aby wyłączyć mnie oraz moich kolegów, którzy pracują jako osoby sprzątające oraz sanitariusze, a także opiekunowie socjalni, którzy pracują za stawki minimalne, z programu „bereavement scheme”. Jeśli umrę zarażony koronawirusem, moja partnerka… nie jest uprawniona do pobytu stałego - powiedział Akkad.

I hope you can help my get this message delivered to Mr, PM @BorisJohnson pic.twitter.com/xUDl1rBPmu

23-letni reżyser, który pracuje w londyńskim szpitalu jako osoba sprzątająca, dodał:

- My imigranci jesteśmy na pierwszej linii frontu, wykonujemy często bardzo wymagające prace, aby pomóc tym pacjentom przetrwać pandemię. I jedyna rzecz, jaką możecie zrobić, gdy umrzemy, to dać naszym rodzinom prawo stałego pobytu.

Honoured to join an army of cleaners disinfecting Covid wards our local hospital after receiving training. London has been my home since leaving Syria, and the least I can do is making sure my neighbours and the amazing NHS staff are safe and sound. #StayHomeSaveLivespic.twitter.com/7XkBwSiXW8