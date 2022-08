Rodzinny dom Johna Lennona w Liverpoolu idzie pod młotek! Piosenkarz ćwiczył w nim m.in. z Paulem McCartneyem

Fot. Getty

To niebywała gratka dla fanów Johna Lennona i zespołu The Beatles. Rodzinny dom Johna Lennona w Liverpoolu, gdzie artysta odbywał próby m.in. z Paulem McCartneyem, idzie właśnie pod młotek!

Dom rodzinny Johna Lennona, a dokładniej jego matki, zwany Domem Grzechu (ang. The House of Sin), ma zostać sprzedany w domu aukcyjnym za £250 000. Nieruchomość przy Blomfield Road w Liverpoolu, z trzema sypialniami, odegrała znaczącą rolę w rozwoju kariery zarówno Lennona, jak i Sir Paula McCartneya. Koledzy, którzy tworzyli trzon zespołu The Beatles, odbywali w tym niewielkim bliźniaku próby z kolegami z zespołu w The Quarrymen. Matka Johna Lennona mieszkała w domu z mężem Johnem „Bobbym” Dykinsem od 1950 roku do śmierci w 1958 roku, a także z siostrami piosenkarza - Julią Baird i Jacqueline Dykins.

The Liverpool home where John Lennon and Paul McCartney rehearsed is expected to sell for £250,000 at auction https://t.co/SwOKEoctJH — Bloomberg UK (@BloombergUK) August 30, 2022

Próby w łazience

Z uwagi na generowany hałas, John Lennon często ćwiczył z kolegami w domu przy Blomfield Road w łazience. „Nigdy nie zapomnę zabawnych jam sessions w łazience, w których mama brała udział z początkującymi Beatlesami. Łazienka w naszym małym domku przy Blomfield Road była prawdopodobnie jedną z najmniejszych w Wielkiej Brytanii. Obserwowanie Johna, Paula, George'a, Pete'a Shottona, Ivana Vaughana, mojej matki i prawdopodobnie kilku innych, którzy włazili do środka, próbując znaleźć miejsce do siedzenia, było jak oglądanie przedstawienia komediowego. Oni byli powciskani do wanny, siadali na toalecie, opierali się o umywalkę, kucali na podłodze i stali z jedną nogą na krawędzi wanny, aby podtrzymywać gitarę” - pisze we wspomnieniach Julia Baird. I dodała: „Nawet zamknięcie drzwi było nie lada wyczynem. Czasem ciągnęli godzinami, grając wszystkie te klasyczne już utwory, takie jak Maggie May, Besame Mucho, Alleycat i motyw muzyczny z The Third Man”.

