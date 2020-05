Rodzina z niepełnosprawnymi dziećmi straciła 1 000 funtów, bo padła ofiarą zasiłkowych oszustów

Brytyjskie małżeństwo z niepełnosprawnymi dziećmi zostało pozbawione 1 000 funtów po tym, jak otworzyło maila pochodzącego rzekomo od DVLA i wprowadziło swoje dane na fałszywej stronie dotyczącej Universal Credit. Okazało się, że padli oni ofiarą zasiłkowych oszustów.

37-letnia Fiona Atkin będąca matką trójki dzieci ostrzega mieszkańców Wysp przed oszustami internetowymi, przez których jej rodzina straciła około 1 000 funtów. Okazało się, że mąż Brytyjki, Dell otrzymał wiadomość rzekomo od agencji rządowej odpowiedzialnej za pobieranie podatku drogowego i wydawanie prawa jazdy (DVLA) oferującej mu „zniżkę na pojazd”.

Padli ofiarą zasiłkowych oszustów

Po kliknięciu w link Dell wszedł na stronę wyglądającą jak rządowa i wprowadził swoje dane osobowe, numer NIN, a także dane bankowe. Gdy później ponownie kliknął w link, pojawiło się ostrzeżenie o tym, że strona jest fałszywa.

Mężczyzna natychmiast zadzwonił do swojego banku i odkrył, że informacje, które wprowadził na fałszywej stronie, zostały wykorzystane do oszustwa związanego z ubieganiem się o Universal Credit. W efekcie doprowadziło to do strat w wysokości 1 000 funtów.

Rodzina z Widnes twierdzi, że nie może i tak aplikować o Universal Credit, ale otrzymuje ulgi podatkowe ze względu na trójkę niepełnosprawnych dzieci. Tygodniowo dostają pomoc w wysokości 370 funtów, jednak została im ona odebrana na dwa tygodnie. Fiona powiedziała, że otrzymali pomoc od Jobcetre Plus, jednak nie od HMRC, które nadal rozpatruje ich sprawę.