Rodzina z New Forest wykopała cenne zabytkowe monety w przydomowym ogródku. Ile były warte i co przedstawiały?

Ile zarobiła rodzina z New Forest?

Drogocenne zabytkowe monety znalezione w przydomowym ogródku. O ile wzbogaciła się rodzina z New Forest?

Pewna rodzina z New Forest w angielskim Hampshire dokonała nie lada odkrycia we własnym ogródku. Podczas rutynowego pielenia natknięto się bowiem na bardzo cenne znalezisko - 64 monety Tudorów.

Drogocenne monety zakopane w przydomowym ogródku

British Museum ujawniło w środę szczegóły dotyczące różnych odkryć zarejestrowanych w ramach programu Portable Antiquities Scheme (PAS). Większości odkryć dokonali poszukiwacze metali. Jednak inaczej było w przypadku cennych monet z New Forest.

64 monety Tudorów przedstawiają trzy żony Henryka VIII, a ich dzisiejsza wartość to 14 000 funtów. Wśród wykopanych w przydomowym ogródku znalazły się 63 monety złote i jedna srebrna. Wszystkie pochodzą z XV i XVI wieku.

Więcej znalezisk w czasie lockdownu

British Museum poinformowało, że w tym roku zaobserwowano znalezisk w… ogrodach przydomowych. Wśród odkryć dwa okazały się wyjątkowo znaczące - jedno właśnie w New Forest, a drugie to 50 złotych monet południowoafrykańskich z czasów apartheidu wykopanych w ogródku na przedmieściach Milton Keynes. W 2020 roku w ramach programu PAS zarejestrowano łącznie ponad 47 000 znalezisk, z czego 6251 zostało zgłoszonych podczas pierwszego lockdownu, czyli między marcem a majem 2020.

Ian Richardson, rejestrator skarbów muzealnych, powiedział w rozmowie z The Guardian, że wszystko wskazuje na to, że z powodu lockdownu ludzie spędzali więcej czasu w swoich ogrodach, „co doprowadziło do zupełnie nieoczekiwanych odkryć archeologicznych”.