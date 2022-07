Rodzina w UK jest średnio biedniejsza o 8800 funtów od rodziny w Niemczech lub Francji

Przeciętnie gospodarstwo domowe w UK zarabia o 8800 funtów rocznie mniej, niż rodzina mieszkająca w Niemczech lub Francji. Co jest przyczyną tej sytuacji? Dlaczego rodziny w Wielkiej Brytanii mają się tak źle?

Sytuacja ekonomiczna na Wyspach nie jest dobra. Badania wykazały, że w przeciągu ostatnich 15 lat brytyjskie władze nie poradziły sobie z rosnącymi nierównościami społecznymi, co sprawiło, iż przeciętne gospodarstwo domowe stało się o 8800 funtów biedniejsze niż jego odpowiednik z pięciu różnych krajów o porównywalnych możliwościach gospodarczych. Jak czytamy na łamach "The Guardian" z raportu zatytułowanego "Stagnation Nation" przygotowanego przez Resolution Foundation wynika, iż "toksyczna kombinacja” słabej produktywności i porażki w zmniejszaniu przepaści między bogatymi i biednymi sprawiła, iż rodziny mieszkające we Francji, Niemczech, Australii, Kanadzie i Holandii znajdują się w lepszej lub znacznie lepszej sytuacji finansowej i ekonomicznej.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez zespół ekspertów, gdyby Wielka Brytania dorównała średnim dochodom i poziomom nierówności w tych krajach, dochody typowych gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii byłyby o jedną trzecią wyższe, a dochody najbiedniejszych - o dwie piąte.

Brytyjskie rodziny są w gorszje sytuacji niż francuskie i niemieckie

Wielkiej Brytanii co prawda udało dogonić Francję i Niemcy pod względem produktywności gospodarczej w latach 90. i pierwszej połowie 2000 r., ale od tamtego czasu różnica w tym zakresie zwiększyła się z 6% do 16%. Pisząc konkretnie, to równowartość 3700 funtów na osobę w skali roku - o tyle "zwykli" Niemcy i Francuzi są bogatsi od Brytyjczyków.

Dodajmy, że najbogatsze 10% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii było bogatsze, niż ich odpowiedniki z innych państwa, ale rodziny w UK o średnich dochodach były biedniejsze o 9% niż gospodarstwa domowe we Francji. Z kolei, najbiedniejsze gospodarstwa domowe na Wyspie były biedniejsze aż o 20%, niż ubogie rodziny w Niemczech i Francji.

"Zwykli" Niemcy i Francuzi są bogatsi od Brytyjczyków

"Wielka Brytania jest bogatym krajem o ogromnych mocach gospodarczych i kulturowych" - przyznaje Torsten Bell, szef Resolution Foundation. "W obliczu rekordowo niskiego wzrostu gospodarczego, Wielka Brytania odstaje od innych państw. Nierówności w połączeniu z niskim wzrostem to toksyczna kombinacja, która sprawia, że gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach są znacznie uboższe, niż ich odpowiedniki w krajach o podobnej ekonomii" - dodaje Bell.

"Musimy to zmienić, ale nie jesteśmy na dobrej drodze, aby to zrobić. Nie doceniamy skali naszego relatywnego spadku i nie myślimy poważnie o naturze naszej gospodarki lub skali zmian wymaganych, aby coś zmienić. To musi się zmienić" - podsumowywał szef Resolution Foundation

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!