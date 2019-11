Rodzina polskiej imigrantki - kiedyś najbogatszej kobiety w Australii - walczy o spadek po niej, mimo że ona wciąż żyje

Właściciel niedużego zakładu optycznego przy Kensal Rise właśnie wydaje okulary. Mama dziewczynki w mundurku zasypuje optyka gradem pytań. Wojciech Wieczorek, który przyjechał do Londynu z warszawskiej...

Temat numeru: Morderca Polki milczy jak grób

- Będziemy pisali do niego do skutku, aż bestia skruszeje i powie nam, dlaczego i jak mordował nasze córki, tak jak to zrobił z Polką Angeliką Kluk - mówią zdesperowani ojcowie dwóch brytyjskich nastolatek...