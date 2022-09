Rodzina królewska opublikowała ostatnie zdjęcie królowej z wymownym cytatem z Szekspira

W poniedziałkowy wieczór po pogrzebie, na koncie rodziny królewskiej na Twitterze udostępniono ostatnią wiadomość ku pamięci królowej Elżbiety, z wymownym cytatem z Szekspira.

Rodzina królewska udostępniła przejmujące zdjęcie królowej Elżbiety wraz z szekspirowskim cytatem, który pojawił się także w pierwszym publicznym przemówieniu króla Karola III, dzień po jej śmierci królowej w Balmoral.

Zdjęcie przedstawiające zmarłą monarchinię w jej ukochanej szkockiej rezydencji w 1971 roku, pojawiło się na Twitterze po ciężkim dniu dla rodziny i kraju, kiedy po raz ostatni żegnali się z królową na nabożeństwie w Windsorze.

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’



In loving memory of Her Majesty The Queen.



1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq