Rodzina i przyjaciele w Anglii będą mogli się przytulać już za 2 tygodnie? Do tego czasu eksperci apelują do ludzi o ostrożność

Fot. Getty

Jak donosi dziennik „The Times”, sukces programu szczepień i gwałtowna redukcja przypadków koronawirusa oraz zgonów w Anglii skłaniają ministrów do poluzowania reguł w zakresie przytulania się. Jeśli rząd przychyli się do takiego rozwiązania, to Brytyjczycy będą mogli się legalnie objąć po raz pierwszy od ponad roku.

Choć już od 12 kwietnia w Anglii można napić się z przyjaciółmi piwa na zewnątrz lokalu, pójść do fryzjera lub zrobić zakupy artykułów non-essentials, to wciąż, przynajmniej oficjalnie, mieszkańcom Wysp nie wolno się przytulać. Ale to może się już wkrótce zmienić, nawet za dwa tygodnie, z uwagi na malejącą liczbę zakażeń i prowadzony z sukcesem program szczepień. Według dziennika „The Times” ministrowie rządu Borisa Johnsona w większości popierają poluzowanie reguł dotyczących przytulania się.

Wirus jeszcze nie zniknął

Pomimo jednak konsekwentnego luzowania lockdownu na Wyspach i prowadzonego na szeroką skalę programu szczepień, eksperci ostrzegają, że wirus jeszcze nie zniknął. Co więcej, zbytnie rozprzężenie Brytyjczyków może doprowadzić do ponownego wzrostu zakażeń. - Wirus nie zniknął, ponieważ wielu dorosłych Brytyjczyków nadal nie otrzymało pierwszej dawki szczepionki. Jesteśmy u progu przejścia do następnego etapu luzowania lockdownu; to oczywiste, że szczepionki odniosły spektakularny sukces, ale jeszcze nie wszyscy są chronieni – ostrzegł Sir Mark Walport, członek naukowej grupy doradczej SAGE w wywiadzie dla „Today programme” w BBC Radio 4.