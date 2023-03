Rodzice zaniedbali 16-latkę na śmierć, doprowadzając ją do chorobliwej otyłości — walijski sąd skazał ich na więzienie

Rodzice, którzy dopuścili do śmierci swojej córki w wyniku „chorobliwej otyłości”, zostali skazanie na pobyt w więzieniu. Brytyjski sąd uznał ich za winnych nieumyślnego spowodowania śmierci córki, w związku z czym spędzą za kratkami sześć lat (matka) oraz siedem (ojciec) pół roku. W momencie śmierci 16-letnia Kaylea Titford ważyła aż 146 kilogramów. Umierała w niegodnych istoty ludzkiej warunkach.

Wyrok w tej sprawie zapadł przed obliczem walijskiego Swansea Crown Court, w dniu wczorajszym, w środę 1 marca 2023 roku. Rodzice nastolatki już wcześniej zostali uznani za winnym. Na początku lutego 2023, 45-letni ojciec Alun Titford został uznany za osobę, która nieumyślnie spowodowała śmierć swojej córki, a nieco wcześniej, w grudniu 2022, do takiego samego zarzutu przyznała się 40-letnia Sarah Lloyd-Jones (i stąd wziął się niższy wymiar kary), matka. Jak podają brytyjskie media oboje „doprowadzili swoją córkę do chorobliwej otyłości, nie zaspokajając przy tym jej podstawowych potrzeb żywieniowych”, jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC.





Rodzice doprowadziło swoje dziecko do tragicznego stanu

„To była przerażająca sprawa; przypadek trwałego zaniedbania, który doprowadził do śmierci całkowicie zależnego, przykutego do łóżka, bezbronnego, niepełnosprawnego dziecka z rąk jej własnych rodziców” - komentowała sędzia Griffiths w ramach wczorajszego wyroku. Dodawała, iż oboje rodzice byli „tak samo odpowiedzialni i tak samo winni” w tej sprawie. Trzeba zaznaczyć, iż mamy do czynienia ze sprawą, która naprawdę budzi grozę. 16-letnia dziewczynka konała w urągających istocie ludzkiej warunkach. Jak podaje „Guardian”, policja pojawiła się w domu dziewczyny 10 października 2020 roku. Funkcjonariusze znaleźli nastolatkę martwą w jej własnym łóżka. Pościel była brudna, wszędzie znajdowały się różne nieczystości. Kaylea leżała na brudnych „poduszkach dla szczeniąt”, które wchłonęły wycieki z jej ciała. Wszędzie latały muchy i unosił się niewyobrażalny smród. Niektóre media w UK podają, że jej ciało toczyło robactwo.

16-letnia Kaylea Titford umierając ważyła aż 146 kilogramów

Jej włosy były brudne i skołtunione, a paznokcie u nóg nie były obcinane od co najmniej sześciu miesięcy. Jej skóra była poważnie zaogniona i owrzodzona, w niektórych miejscach tak głęboko, że widać było tłuszcz, a w jednym — także kości. Na podłodze przy łóżku leżały butelki z moczem z jej cewnika. W pokoju było pełno pustych opakowań po śmieciowym jedzeniu, a jej sypialnia wydawała się być wykorzystywana jako wysypisko dla zepsutych urządzeń domowych, w tym brudnej frytownicy i myjki ciśnieniowej.

W ciągu trzech miesięcy przed jej śmiercią rodzina wydała 1035,76 GBP na niezdrowe jedzenie i dania na wynos. To szokujące i długotrwałe zaniedbanie miało związek z lockdownem. Choć Kaylea Titford urodziła się z wodogłowiem i rozszczepem kręgosłupa, przez co poruszała się na wózku, to jednak pozostawała osobą aktywną. Pomimo swojej niepełnosprawności była „uroczą młodą kobietę”, jak czytamy w relacji jej znajomych na BBC. Grała w koszykówkę i uwielbiała gry karciane. Wiele wskazuje na to, że prowadziła normalne życie.

„To nie było uchybienie ze strony oskarżonych. To był długi i trwały okres karalnego zaniedbania”

Sytuacja zmieniła się jednak wraz z pandemią, gdyż dziewczyna „przebywała z dala od świata zewnętrznego i nigdy nie wróciła do szkoły”. Kaylea zmarła niedługo po swoich szesnastych urodzinach. Ważyła 146 kilogramów przy 145 centymetrach wzrostu

W tej sprawie nie można mówić o żadnym przypadku, nie można mówić o tym, że rodzicom zdarzyło się czegoś nie dopilnować, czegoś nie dopatrzyć. Matka wielokrotnie ignorowała pomoc w zakresie dbania o swoją córkę w miesiącach poprzedzających jej śmierć. Po ponownym otwarciu szkół we wrześniu 2020 r. wielokrotnie usprawiedliwiała nieobecność córki. Brak dbałości rodziców o podstawowe potrzeby Kaylei, w szczególności odżywianie i higienę, był tak słaby, że uznano to za przestępstwo.

Jeden z najpoważniejszych i najdramatyczniejszych przypadków zaniedbania w Walii

„To nie było uchybienie ze strony oskarżonych. To był długi i trwały okres karalnego zaniedbania” – komentowała sędzia. Uważa się, że jest to pierwsze tego rodzaju oskarżenie w Wielkiej Brytanii, w którym rodzice zostali oskarżeni o zabicie dziecka poprzez nieprzestrzeganie diety. Prokuratorzy stwierdzili, że był to jeden z najpoważniejszych i najdramatyczniejszych przypadków zaniedbania w Walii.

