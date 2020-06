Rodzice wracający do pracy z urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego będą uprawnieni do furlough

Osoby wracające do pracy po urlopie macierzyńskim i tacierzyńskim w ciągu najbliższych miesięcy, są uprawnione do otrzymania pomocy w ramach programu rządowego dotyczącego furlough.

Zgodnie z zapowiedzią rządu program pomocowy dla pracowników - Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) został przedłużony do końca października. Ponadto osoby wracające do pracy zostaną objęte elastycznym pakietem płacowym.

Pokryje on część kosztów ponoszonych przez pracodawcę, aby w ten sposób zachęcić firmy do - nawet w niepełnym wymiarze godzin - przywracania pracowników na stanowiska. Pomoc tę otrzymają pracownicy, którzy zarejestrowali się do programu do 10 czerwca, z jednym wyjątkiem...

Przeczytaj też: Blisko co czwarty pracownik w UK został wysłany na urlop FURLOUGH w ciągu ostatnich 2 tygodni

Rodzice wracający z macierzyńskiego uprawnieni do furlough

Rząd zrobił wyjątek dla rodziców wracających z urlopu macierzyńskiego w ciągu najbliższych miesięcy. Po dłuższym okresie nieobecności w pracy zostaną oni uprawnieni do furlough. Ważne jest jednak to, że program obejmie tylko tych rodziców, którzy pracują dla pracodawcy mającego już pracowników na furlough.

Kanclerz skarbu, Rishi Sunak powiedział:

- Gdy poinformowałem o tych zmianach w programie dotyczącym furlough w ubiegłym miesiącu, starałem się jasno dać do zrozumienia, ze chcemy to zrobić uczciwie, aby wesprzeć ludzi wracających do pracy, gdy kraj zaczyna się powoli otwierać.

Przeczytaj koniecznie: Oto 5 kluczowych zasad dotyczących lockdownu, które wchodzą w życie od 15 czerwca w Anglii

Rodzice potrzebują wsparcia

- Sytuacja rodziców wracających z urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego oznacza, że nadal potrzebują oni wsparcia. Cieszę się, że będą oni mogli otrzymać finansową pomoc, której będą potrzebować oni i ich rodzina – powiedział Sunak.

Jak jest liczone wynagrodzenie w czasie furlough?

Musimy uwzględnić fakt, że wysokość wynagrodzenia w ramach programu pomocowego CJRS różni się w zależności od przepracowanych lat. Dlatego w przypadku pracowników, którzy przepracowali w danym miejscu pracy ponad rok, wynagrodzenie liczone jest przy wzięciu pod uwagę pensji z tego samego miesiąca roku poprzedniego lub wyliczeniu średniej miesięcznych rocznych zarobków (brana jest pod uwagę kwota wyższa).

Natomiast u pracowników, którzy przepracowali mniej niż rok w danej firmie, wynagrodzenie liczone jest przy wzięciu pod uwagę średniej miesięcznych zarobków od początku pracy. Z kolei w ostatnim przypadku – kiedy pracownik został zatrudniony w lutym 2020, wynagrodzenie liczone jest proporcjonalnie.

Jak zaznacza jednak Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca z kancelarii księgowej Admiral Tax:

- Podstawą do wyliczenia zapomogi w ramach Coronavirus Job Retention Scheme może być wyłącznie pensja pracownika określona w umowie, a także obowiązkowa prowizja i brane przez pracownika nadgodziny. Przy wyliczaniu subwencji nie zostaną natomiast wzięte pod uwagę żadne uznaniowe prowizje (w tym napiwki), premie lub świadczenia rzeczowe.

Polecane: Coronavirus Job Retention Scheme Krok po Kroku - Pracownicy