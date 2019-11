Rodzice walczą w sądzie z Home Office, które nałożyło „ogromne opłaty” na dzieci imigrantów starające się o brytyjskie obywatelstwo

Do Sądu Najwyższego trafiła złożona przez oburzonych rodziców sprawa „bezprawnego” nałożenia na urodzone na Wyspach dzieci imigrantów wygórowanej stawki za brytyjskie obywatelstwo w wysokości aż 1 012 funtów. Ich zdaniem obywatelstwo to powinno się prawnie tym dzieciom należeć.

Stawka 1 012 funtów skutecznie może uniemożliwić wielu urodzonym na Wyspach dzieciom imigrantów staranie się o brytyjskie obywatelstwo. Takiej sytuacji obawiają się ich rodzice, którzy postanowili skierować sprawę do Sądu Najwyższego.

W tym tygodniu sąd otworzył sprawę dotyczącą projektu rejestracji dzieci jako obywateli brytyjskich (Project for the Registration of Children as British Citizens - PRCBC), zgodnie z którym Home Office nałożyło opłatę rejestracyjną w wysokości 1 012 funtów na dzieci imigrantów starające się o brytyjskie obywatelstwo.

Rodzice oraz organizacje, które stanęły do walki z Home Office, twierdzą, że wiele dzieci, które urodziły się na Wyspach i żyją tutaj przez pierwsze 10 lat, nie będą mogły otrzymać brytyjskiego obywatelstwa ze względu na zbyt wysoki koszt złożenia wniosku.

Zgodnie z najnowszymi informacjami Home Office zarabia aż 2 miliony funtów rocznie na pobieraniu opłat za brytyjskie obywatelstwo dla dzieci, czyli 500 00 funtów tygodniowo i 71 429 każdego dnia.

Rząd zarabia na aplikacjach składanych przez dzieci, jednak nie zwraca poniesionych przez nich kosztów w przypadku odrzucenia danej aplikacji. Dodatkowe zawyżenie opłaty uniemożliwia dzieciom z biedniejszych rodzin staranie się o brytyjskie obywatelstwo, co z kolei przekłada się na ich dostęp do uczelni wyższych w następnych latach czy nawet pracy, czyli zwyczajnie zbudowania życia w jedynym kraju, który znają i uważają za swój dom.

