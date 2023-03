Rodzice w UK spędzają średnio 52 godziny w miesiącu na wożeniu swoich dzieci w różne miejsca samochodem

Czy w dzisiejszych czasach można w ogóle myśleć o posiadaniu i wychowywaniu dzieci bez samochodu? Najnowsze dane, które pokazują, ile czasu rodzice przeznaczają na wożenie swoich dzieci w różne miejsca samochodem sugerują, że nie – nie jest to możliwe.

Samochód to „must have” współczesnej rodziny?

Czy samochód jest obecnie tak samo niezbędny w życiu każdej rodziny, jak pralka czy lodówka? Najnowsze badanie przeprowadzone wśród 1700 Brytyjczyków wskazywałoby, że tak. Że dosłownie nie da się bez niego normalnie żyć. Dlaczego? Dlatego że, jak wykazało to badanie, rodzice w Wielkiej Brytanii spędzają za kółkiem średnio 624 godzin rocznie, czyli 52 godziny miesięcznie, tylko wożąc nim swoje dzieci w różne miejsca. Jedna trzecia respondentów doprecyzowała wręcz, że więcej czasu spędza na wożeniu swoich dzieci do szkoły, dziadków czy w miejsca, gdzie mają one dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, niż na używaniu samochodu do własnych celów. I, co ciekawe, co trzeci rodzic, który mnóstwo czasu spędza ze swoimi dziećmi w samochodzie, czuje się jak nie kto inny, tylko rodzinny taksówkarz.





5000 kilometrów – tyle rocznie rodzice pokonują z dziećmi samochodem

Badanie wykazało, że rodzice średnio spędzają z dziećmi w samochodzie ponad 50 godzin miesięcznie lub ponad 600 godzin rocznie. A jak to się przekłada na przejechane kilometry? Tutaj wyniki badania wydają się być jeszcze bardziej szokujące, ponieważ eksperci oszacowali tę odległość na ok. 3000 mil rocznie, czyli blisko 5000 km rocznie. W ramach tych 3000 mil, 673 mile (ok. 1100 km) stanowią dojazdy do szkoły, 367 mil (ok. 600 km) – dojazdy do klubów pozaszkolnych, a 484 mile (ok. 800 km) - dojazdy do domów przyjaciół i znajomych dzieci.

Niestety jednak, badanie wykazało też, że dzieci rzadko kiedy są swoim rodzicom wdzięczni za wożenie ich w przeróżne miejsca. 57 proc. dorosłych Brytyjczyków poskarżyło się, że ich dzieci lub nastolatki ani razu nie podziękowały im za podwózkę. 55 proc. uważa z kolei, że wożą swoje dzieci częściej, niż robili to ich rodzice, gdy oni sami byli młodsi.

Samochód jest teraz dla rodzin jak drugi dom?

W świetle zaprezentowanych danych można by powiedzieć, że samochód jest już dla rodzin z dziećmi czymś w rodzaju drugiego domu. Tym bardziej że, jaka wynika z badania, w samochodach dochodzi między rodzicami i dziećmi do średnio dwóch kłótni tygodniowo.

Ciekawostką jest też fakt, że aż 26 proc. dzieci i nastolatków skarży się na umiejętności prowadzenia pojazdu w wykonaniu swoich rodziców, a aż 22 proc. podopiecznych narzeka, że ich samochód nie jest nowy lub wystarczająco drogi. Aż jeden na pięciu dorosłych Brytyjczyków choć raz nie wytrzymał takiego zachowania swoich dzieci i w złości zjechał na pobocze, mówiąc dziecku, by wysiadło z samochodu i pokonało dalszą drogę pieszo. Z drugiej strony aż jedna trzecia rodziców lubi prowadzenie samochodu, mając dzieci w środku, przede wszystkim dlatego, że może wtedy z nimi swobodniej porozmawiać. W domu jest to nieraz trudniejsze, bo dzieci zamykają się w swoim pokoju i zajmują swoimi sprawami.

Aż 45 proc. rodziców przyznało się wreszcie, że zdarza im się nie kłaść o tej godzinie, o której by chcieli, aby w weekend odebrać swoje nastoletnie dzieci z imprezy lub innego, podobnego wydarzenia.

Pamiętaj – w samochodzie, w którym są dzieci, nie można palić papierosów

Na koniec warto przypomnieć, że w Wielkiej Brytanii rodzice nie mogą palić papierosów, gdy w środku znajdują się jakiekolwiek osoby poniżej 18. roku życia. Przepisy dotyczące palenia papierosów w samochodzie weszły w życie 1 października 2015 roku i są surowo egzekwowane przez policję. Zakaz palenia w samochodzie obowiązuje każdego kierowcę poruszającego się pojazdem z całkowicie lub częściowo zamykanym dachem i dotyczy on także palenia w samochodach zaparkowanych, bez względu na to, czy drzwi lub okna w pojeździe są otwarte i czy jest w nim włączona klimatyzacja. Zakaz palenia dotyczy także domów na kółkach i karawanów, jeśli są one wykorzystywane jako pojazdy. Palenie w nich nie jest natomiast zakazane, gdy są one używane jak domy.





Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Buty na wysokim obcasie, brudna bielizna - Szokujące wideo pokazuje, co znajduje się w darach dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Pasażer nagrał swoje ostatnie chwile przed śmiercią. Do sieci trafiło wideo z wnętrza samolotu, który rozbił się w Nepalu

Nowe wymagania dotyczące Universal Credit. Ich niespełnienie grozi utratą świadczeń

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!