Rodzice pozywają syna za brak wnuka. Suma, jakiej żądają, jest astronomiczna

Fot. Getty

Niektórzy ludzie bardzo poważnie podchodzą do kwestii posiadania wnuków i przedłużenia rodu. Tak poważnie, że są nawet w stanie pozwać własnego syna za brak potomstwa.

Pewne małżeństwo jest tak rozczarowane postawą swojego syna - tym, że nie sprowadził on jeszcze na ten świat potomka, że postanowiło go za to pozwać do sądu. Pozwana została także synowa, a rodzice chcą od młodej pary aż... £530 000. Ale, Sanjiv Ranjan i Sadhana Prasad z położonego na północy Indii stanu Uttarakhand starają się wciąż okazać „łaskę”, twierdząc, że poczekają jeszcze z „rekompensatą” 12 miesięcy. Jeśli do tego czasu urodzi się dziecko, to para wstrzyma pozew.

Dziadkowie cierpią z powodu braku wnuka – psychicznie

Sanjiv Ranjan i Sadhana Prasad mówią, że fakt, iż ich syn przez sześć lat nie zdołał sprowadzić na ten świat wnuka, spowodował u nich „psychiczne cierpienie”. Para nie ma wątpliwości, że syn jest im „winny” albo wnuka, albo pieniądze, które przeznaczyli na jego edukację i ślub. - Dałem mojemu synowi wszystkie pieniądze, wyszkoliłem go w Stanach Zjednoczonych. Nie mam teraz żadnych pieniędzy. Zaciągnęliśmy kredyt w banku na budowę domu. Mamy kłopoty finansowe i osobiste – zaznacza Prasad, który czeka na odpowiedź syna na pozew. - W końcu doprowadziliśmy do jego ślubu, w 2016 roku, z nadzieją, że na czas emerytury da nam wnuka do zabawy – dodaje.

Sadhana Prasad powiedział, że zapłacił za ślub syna w 5-gwiazdkowym hotelu oraz za luksusowy samochód dla niego i małżonki wart £63 000. Dodatkowo rodzice wspierali syna finansowo przez dwa lata, zanim ten znalazł pracę jako pilot. Wiele dzieci z Indii doświadcza niestety presji ze strony rodziców, aby mieć dzieci wkrótce po ślubie. Niektóre pary decydują się jednak dłużej poczekać na potomstwo, a w tym czasie skupić się na karierze lub życiu osobistym. Prawnik reprezentujący państwa Prasad zaznaczył, że sprawa „obnaża prawdę o społeczeństwie [indyjskim]”, że syn jest winien rodzicom wsparcie. To prawdopodobnie pierwszy tego typu pozew w Indiach, który już przyciągnął uwagę całego świata.