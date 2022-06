Rodzice poszkodowanej 2-letniej dziewczynki ostrzegają przed "najniebezpieczniejszą rośliną w UK"

Fot: Wikimedia Commons

"Nigdy nie widziałem tak mocno poparzonego dziecka!" - ojciec z Hartlepool ostrzega wszystkich przed "najniebezpieczniejszą rośliną" w Wielkiej Brytanii.

W artykule, który pierwotnie ukazał się na łamach portalu "The Daily Express" 48-letni Phillip Ryan ostrzega innych rodziców przed barszczem Sosnowskiego. Ojciec dwulatki relacjonował, że dziewczyna znajdowała się "w agonii", a jej skóra została dosłownie "spalona" w kontakcie z niebezpieczną rośliną. Jak do tego doszło? Zaledwie 2-letnia dziewczynka o imieniu Ella spędzała czas w parku Burn Valley Park w mieście Hartlepool (hrabstwo Durham). Dopiero po tym, jak Ella wróciła do domu, jej rodzice zwrócili uwagę na potworne oparzenia. Początkowo sądzili, że ich przyczyną było oparzenie słoneczne i nieco zbagatelizowali sprawę. Drugiego dnia na jej ciele pojawiły się dużej wielkości, bolesne pęcherze.

Bolesne oparzenia i pęcherze - ból nie do zniesienia!

"W porze lunchu pojawił się pierwszy pęcherz, potem drugi, potem trzeci, a potem czwarty i po prostu to trwało dalej. Wiele razy widziałem oparzenia słoneczne. To nie wyglądało na oparzenia słoneczne. To było przerażające" - jak relacjonuje jej ojciec. Dziewczynka miała dosłownie płakać z bólu.

Rodzice widząc, że sytuacja się pogarsza, zabrali ją do szpitala. Lekarze podjęli odpowiednie leczenie, polegające na przecięciu pęcherzy i usuwaniu martwego naskórka. Philip Ryan za pośrednictwem brytyjskich mediów zaapelował do wszystkich rodziców na Wyspach, aby uważali na swoje pociechy.

Jak bardzo niebezpieczny jest barszcz Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego to gatunek rośliny zielnej z rodziny selerowatych (Apiaceae). Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został przeniesiony do środkowej i wschodniej części Europy, gdzie stał się rośliną inwazyjną i rozprzestrzenił na rozległych obszarach. Cechuje ją szybkie tempo rozprzestrzenia. Jest to roślina trudna do zwalczenia. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. Występuję zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii. Z wyglądu roślina ta przypomina koper, ale jest o wiele większa.

Ze względu na silną toksyczność barszczu Sosnowskiego nie należy tej rośliny dotykać. Parzące olejki eteryczne znajdują się w łodydze, liściach i kwiatach. Latem, ze wglądu na wilgoć i wysoką temperaturę, toksyczność tej rośliny wzrasta. Barszcz w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, w szczególności ultrafioletowego powoduje oparzenia II i III stopnia.

