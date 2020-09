Rodaku! Pomóż w odnalezieniu Polaka, który zaginął w zachodniej Anglii

Fot: Facebook

Oficerowie Preston Police zwracają się do wszystkich o pomoc w odnalezieniu zaginionego Polaka. Ostatniraz Daniel Wiatrowski był widziany w dniu 31 sierpnia 2020 roku, około godziny trzynastej. Pomóżcie i Wy - jeśli nie macie żadnych informacji na ten temat, to podajcie tę wiadomość dalej!

Na oficjalnym profilu FB Preston Police opublikowano apel o pomoc w zlokalizowaniu zaginionego Polaka. Ostatni raz 37-letni Daniel Wiatrowski był widziany w miniony poniedziałek, 31 sierpnia, około godziny trzynastej w swoim własnym domu, zlokalizowanym w dzielnicy Ribbleton w mieście Preston (hrabstwo Lancashire, północna część Anglii). Od tamtego czasu nie wiadomo co się z nim dzieje. Jego zaginięcie zostało zgłoszono po 48 godzinach nieobecności.

Według policyjnego opisu nasz zaginiony rodak to biały mężczyzna o szczupłej budowie ciała, mierzący 183 cm wzrostu. Ma ciemne ogolone włosy i mówi po angielsku z polskim akcentem. Do jego cech charakterystycznych można zaliczyć niewielką bliznę pod brodą. Był ubrany w dżinsy, miał na sobie zielono-szarą kurtkę, nosił plecak, a na głowie miał czapkę z logo Converse. Na ręku powinien mieć srebrny zegarek marki Lacoste

Jak czytamy w policyjnym apelu Daniel prawdopodobnie jechał niebieską Hondą CR-V o numerze rejestracyjnym MP03FJU. Do jazdy samochodem zakłada okulary.

Czy możecie pomóc w odnalezieniu naszego rodaka? Jeśli macie jakiekolwiek informacje na temat pobytu Daniela lub jeśli gdziekolwiek go widzieliście prosimy o zgłoszenie się do Preston Police. Wystarczy zadzwonić pod numer 101, zgłosić się do Lancashire Police i podać numer referencyjny tej sprawi - 1148 z 2 września 2020.

Redakcja "Polish Express" ma nadzieję, że cała ta sprawa skończy się dobrze, a nasz rodak odnajdzie się cały i zdrowy. Naszych czytelników prosimy o podawanie dalej tej wiadomości i udostępnienie posta na FB.