„Jeśli koronawirus mnie nie wykończy, to zrobi to rak” - starszy Brytyjczyk z dystansem mówi o zagrożeniu COVID-19 [wideo]

Brytyjczycy są już bardzo mocno zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa i zaczęli gromadzić zapasy na wypadek kwarantanny lub innych niekorzystnych okoliczności. Zobacz nagranie, na którym mieszkańcy Londynu opowiadają o swoim stosunku do COVID-19 i do robienia zapasów.

Od jakiegoś czasu media na całym świecie obiegają szokujące wieści o panicznym robieniu zapasów z powodu nowego koronawirusa i o pustoszejących półkach sklepowych. Wszyscy chyba widzieli już krążące w internecie nagrania ludzi bijących się o zwykle przyziemne towary, takie jak papier toaletowy czy płyny do dezynfekcji rąk.

Czy w obawie przed epidemią ludzie gromadzą inne rzeczy, niż tylko środki czystości i długoterminowe produkty żywnościowe, takie jak ryż i makaron? Dziennikarze portalu „JOE”, by odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzili sondę na ulicach Londynu, pytając mieszkańców brytyjskiej stolicy, jaki jest ich stosunek do nowego koronawirusa oraz jakich produktów gromadzą najwięcej. Na nagroniu większość osób prezentowała bardzo zdystansowaną postawę, na przykład żartobliwie wskazując na przekąski i słodycze.

Jednak najbardziej interesującą perspektywę przedstawił starszy mężczyzna, chorujący na raka, który bez ogródek przeznał przed kamerą ze stoickim spokojem: "Zdecydowanie znajduję się na liście celów koronawirusa (...) Jeśli koronawirus mnie nie wykończy, to zrobi to rak". Mężczyzna powiedział także, że kupił zapas wołowiny i Guinnessa, aby zrobić gulasz.

Biorąc pod uwagę fakt, że pod względem nowego koronawirusa grupami szczególnie narażonymi na jego negatywne skutki - w tym na śmierć - są osoby w podeszłym wieku oraz cierpiące na różne schorzenia, na przykład na choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę czy nowotwory, wypowiedź Brytyjczyka i dystans, z jakim mówi o swoim losie, tym bardziej wydają się niezwykłe.

