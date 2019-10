Robisz zapasy na Brexit? Zobacz listę 25 produktów, które Brytyjczycy gromadzą na potęgę w obawie przed NO DEAL

Funt brytyjski wystrzelił w górę po tym, jak Theresie May udało się w ostatniej chwili uzyskać wsparcie ze strony Unii Europejskiej dotyczące zmian w umowie brexitowej. Dzięki temu zwiększyło się prawdopodobieństwo...

Poddenerwowani unijni negocjatorzy dali Wielkiej Brytanii czas do piątku na przygotowanie nowego, możliwego do zaakceptowania przez obie strony planu dotyczącego opcji backstop. Francuska minister ds....

Zgodnie z raportem opublikowanym przez Institute for Public Policy Research podwyżki cen, które nastąpią po „twardym Brexicie” najbardziej dotkną Irlandię Północną, Walię, rejon Midlands oraz północny-wschód...

ZOBACZ, jakie wyzwania stoją teraz przed Theresą May w związku z kolejnym głosowaniem ws. umowy brexitowej

Theresa May zobowiązała się dać parlamentarzystom kolejną okazję do głosowania nad Brexitem na początku przyszłego miesiąca - bez względu na to, czy premier zdobędzie poparcie laburzystów, czy też nie....