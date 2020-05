Robert Lewandowski po raz drugi został ojcem! Anna Lewandowska urodziła córkę

Fot: Getty/Facebook

Rodzina Lewandowskich znowu się powiększyła - na świat przyszło drugie wspólne dziecko najlepszego polskiego piłkarza i byłej mistrzyni karate, a obecnie celebrytyki, dietetyczki i trenerki.

Córka Roberta i Anny Lewandowskich będzie nazywała się Laura. Informację o jej narodzinach udostępnił na swoim instagramowym profilu piłkarz reprezentacji Polski i niemieckiego Bayernu Monachium. "Witaj malutka! Witamy na świecie Laurę! Dobra robota mamusiu!" - napisał w opisie do zamieszczonego w internecie zdjęcia z malutką córeczką "Lewy". Dla dumnego taty będzie to już druga córka - starsza siostrzyczka Laury, Klara, przyszła na świat 4 maja 2017 roku.

O tym, że Anna Lewandowska znajduje się w drugiej ciąży dowiedzieliśmy się w listopadzie zeszłego roku podczas meczu Bayernu Monachium z greckim Olympiakosem Pireus. Po tym, jak "Lewy" strzelił w tym spotkaniu bramkę, w ramach celebracji po zdobyciu gola wykonał bardzo charakterystyczną "cieszynkę", dając do zrozumienia, że oczekuje kolejnego potomka. Jeśli ktokolwiek miał w związku z tym jakieś wątpliwości to zostały one rozwiane przez jego żonę. Nieco później Anna Lewandowska potwierdziła to oficjalnie na swoim Instagramie.

Do samego końca, do momentu narodzin, rodzice w tajemnicy utrzymywali jego płeć, a kibice liczyli, że "Lewy" wreszcie doczeka się potomka płci męskiej, który pójdzie w jego ślady.

Warto dodać, że rodzina Lewandowskich wielokrotnie podkreślała, że chcą mieć więcej, niż jedno dziecko. Liczyli, że Klara wcześniej czy później doczeka się rodzeństwa. Los chciał, że ona i jej mała siostrzyczka, Laura, urodziły się w tym samym miesiącu, a ich daty narodzin dzielą trzy lata i dwa dni.

Przypomnijmy, Anna i Robert Lewandowscy są małżeństwem od 22 czerwca 2013. para poznała się jeszcze zanim "Lewy" stał się piłkarską gwiazdą światowego formatu i globalną marką, bo w 2007 kapitan biało-czerwonych kopał piłkę w Zniczu Pruszków i o występach w koszulce z orzełkiem na piersi mógł co najwyżej pomarzyć.