Rishi Sunak zaprasza przywódców związków zawodowych na rozmowy w celu zakończenia strajków. Liczy na „dorosłą, uczciwą” postawę

Po licznych strajkach, jakie w grudniu przetoczyły się przez Wielką Brytanię, Rishi Sunak zaprosił właśnie przywódców wszystkich związków zawodowych na „dorosłe, uczciwe” rozmowy w celu zakończenia akcji protestacyjnych. Czy ruch ze strony premiera uspokoi napiętą sytuację na Wyspach?

Rishi Sunak na chłodno obserwował w grudniu strajki w UK

Gdy w listopadzie i grudniu przez Wielką Brytanię przetaczała się fala strajków – gdy ze swoich miejsc pracy odchodzili pracownicy kolei, londyńskiego metra, poczty, ratownicy medyczni lub pielęgniarki, Rishi Sunak był w zasadzie nieobecny. Premier albo brał udział w Konferencji klimatycznej ONZ (COP 27) w Szarm el-Szejk w Egipcie, albo uczestniczył w szczycie G20 na Bali w Indonezji, albo wizytował Ukrainę, albo odwiedzał żołnierzy stacjonujących w krajach bałtyckich. Dodatkowo w przedświątecznym wywiadzie dla dziennika „Daily Mail” premier zaznaczył, że jego rząd postępuje „rozsądnie”, ponieważ nie może sobie pozwolić na zawieranie umów płacowych, które mogłyby dalej napędzać inflację. - Jeśli teraz podejmiemy złe decyzje, a inflacja się utrzyma, pogorszy się i potrwa dłużej, to na dłuższą metę z pewnością ludzie będą biedniejsi – zaznaczył Sunak w wywiadzie. I dodał, że jego ministrowie „robią wszystko, co w ich mocy, aby zachowywać się odpowiedzialnie i wprowadzają środki awaryjne w celu wspierania ludzi”. Na końcu Sunak zaznaczył, że „nadal będzie nakłaniał związki zawodowe do odwołania strajków, ponieważ powodują [one] zakłócenia w życiu ludzi, a to ma wpływ na ich zdrowie”.





Rishi Sunak chce rozmawiać ze związkowcami

W Nowym Roku Rishi Sunak postanowił zaprosić przywódców związków zawodowych w celu przeprowadzenia z nimi „dorosłych, uczciwych” rozmów na temat podwyżek płac. Spotkanie premier wyznaczył na poniedziałek 9 stycznia z nadzieją na zakończenie fali strajków i nie wykluczył rozmowy na temat podwyżek płac. A to jest już dobry sygnał, biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowisko rządu, które jawnie koliduje z postulatami związków zawodowych i które jest przeciwko znaczącym podwyżkom w sektorze publicznym ze względu na dalsze napędzanie inflacji. - Wczoraj rząd napisał do wszystkich przywódców związkowych, zapraszając ich na rozmowy w poniedziałek – poinformował premier na spotkaniu w szkole w Battersea w południowo-zachodnim Londynie. A naciskany ws. tematu rozmów dodał: - Powiedzieliśmy, że chcemy poważnej, szczerej rozmowy ze wszystkimi przywódcami związkowymi o tym, co jest odpowiedzialne, co jest rozsądne i co jest możliwe dla naszego kraju, jeśli chodzi o płace. Mam nadzieję, że te rozmowy okażą się konstruktywne i uda nam się przez to przejść.

Rząd zgodzi się na podwyżki, ale dopiero w następnym roku?

Niektórzy dziennikarze wnioskują, że rząd jest chętny do rozmów o podwyżkach płac, ale dopiero na rok 2023/24, a nie na ten rok. Jednocześnie premier i jego ministrowie muszą wyciszyć konflikt, który eskalował zwłaszcza po tym, jak zaproponowano wprowadzenie przepisów zmuszających pracowników pewnych sektorów, w tym ochrony zdrowia, kolei i bezpieczeństwa granic, do świadczenia „usług minimalnych” podczas akcji protestacyjnych. Rishi Sunak nie wykluczył zwolnień osób, które nie pójdą do pracy podczas strajków na mocy proponowanych nowych przepisów. A zapytany po raz drugi, czy ludzie mogą zostać zwolnieni za to, że nie chodzą do pracy zgodnie z nowym prawem, powiedział: - W pełni wierzę w rolę związków zawodowych w naszym społeczeństwie i w swobodę strajku. Uważam również, że powinno to być zrównoważone prawem zwykłych ludzi pracy do życia wolnego od znaczących zakłóceń. Dlatego zamierzamy przedstawić nowe przepisy, wspólnie z krajami takimi jak Francja, Włochy, Hiszpania i inne, które zapewnią nam minimalny poziom bezpieczeństwa w krytycznych obszarach, takich jak pożary, karetki pogotowia, tak żebyśmy nawet w trakcie strajków wiedzieli, że nasze zdrowie będzie chronione.

Rishi Sunak złożył pięć obietnic w pierwszym wystąpieniu w 2023 roku

Rishi Sunak zdefiniował też priorytety swojej polityki w pierwszym przemówieniu po Nowym Roku. Wśród pięciu obszarów, na których skupi się w nadchodzących miesiącach, będą:

1. Walka z kryzysem kosztów utrzymania — obniżenie inflacji o połowę i zapewnienie mieszkańcom UK stabilności finansowej.

2. Rozwój gospodarki, tworzenie lepiej płatnych miejsc pracy i zwiększanie możliwości zawodowych w całym kraju.

3. Pilnowanie finansów publicznych — dług państwa ma spaść, co ma zabezpieczyć środki na usługi publiczne.

4. Ratowanie NHS — skrócenie list oczekujących na pomoc medyczną, aby ludzie szybciej otrzymywali potrzebną opiekę.

5. Uchwalenie nowych przepisów w celu zatrzymania nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii i „małych łódek”, które na Wyspy przedostają się przez kanał La Manche.





