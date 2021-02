Rishi Sunak wydłuży program FURLOUGH do lata i nie zniesie na razie dodatku do Universal Credit?

Fot. Getty

Dziennikarze „Financial Times” dotarli do nieoficjalnych informacji, z których wynika, że Rishi Sunak zamierza wydłużyć program Furlough przynajmniej do lata. Podobnie miałoby się stać ze zwolnieniami z niektórych opłat dla przedsiębiorców, a także z dodatkiem do Universal Credit w postaci £20, który każdego tygodnia zasila budżet najbiedniejszych gospodarstw domowych.

To jeszcze nie są oficjalne informacje, ale można zakładać, że dziennikarze „Financial Times” są bardzo dobrze zorientowani w sprawie tego, co mówi się w kuluarach Ministerstwa Skarbu. Z przecieków, do jakich dotarli wynika, że Rishi Sunak zamierza wydłuży program Furlough jeszcze przynajmniej do lata. A to oznacza, że przymusowo urlopowani pracownicy firm działających w najbardziej dotkniętych epidemią sektorach, będą jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy otrzymywać 80 proc. swojego dotychczasowego wynagrodzenia (do max. wysokości £2 500). Podobnie zresztą ma wyglądać sprawa zwolnień przedsiębiorców z niektórych opłat, które również mają zostać utrzymane do lata. Natomiast po otwarciu gospodarki rząd prawdopodobnie nadal będzie w jakimś stopniu wspierał przedsiębiorców (zwłaszcza działających w branży hotelowej i gastronomicznej), aby pomóc im z powrotem wdrożyć się do pełnej działalności biznesowej.

£20 tygodniowego dodatku Universal Credit zostanie utrzymane?

Z nieoficjalnych informacji wynika również, że przynajmniej przez kilka jeszcze miesięcy utrzymany zostanie tygodniowy dodatek do Universal Credit w wysokości £20. Takiemu rozwiązaniu trudno jest się zresztą dziwić, biorąc pod uwagę prowadzoną od dawna przez organizacje charytatywne kampanię na rzecz utrzymania dodatkowej pomocy. Na przykład badania przeprowadzone przez organizację dobroczynną The Trussell Trust wykazały, że zniesienie 20-funtowego dodatku zmusiłoby co piątą osobę pobierającą zasiłek Universal Credit do skorzystania z pomocy banków żywności (to aż 1,2 mln ludzi). Z kolei aż 41 proc. najbiedniejszych Brytyjczyków zostałoby też zmuszonych do niedojadania w celu wyżywienia pozostałych członków rodziny.

Wiadomo jest, że Rishi Sunak szuka i będzie szukał sposób na załatanie ogromnej dziury w budżecie spowodowanej epidemią koronawirusa. Ale, jak słychać w kuluarach, wydatki i wpływy Kanclerz Skarbu będzie dopiero próbował zrównoważyć jesienią, gdy sytuacja epidemiczna, dzięki powszechnemu programowi szczepień, zostanie jako tako opanowana.