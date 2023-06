Rishi Sunak używa wymazywalnego pióra "dla uczących się pisać" w pracy premiera

Jak ujawniają brytyjskie media, premier Rishi Sunak używa piór z wymazywalnym atramentem do robienia odręcznych notatek w oficjalnych dokumentach i w trakcie spotkań gabinetu na Downing Street 10.

Szef brytyjskiego rządu został „przyłapany” na posługiwaniu się piórem wiecznym V-Pen japońskiej firmy Pilot. Rishi Sunak był wielokrotnie fotografowany na korzystaniu z tego przyboru do pisania z wymazywalnym atramentem, zarówno w czasie, gdy pełnił służbę, jako kanclerz skarbu w rządzie Borisa Johnsona, jak i teraz, sprawując funkcję premiera. Jak czytamy na łamach „Guardiana”, ostatnio przyłapano na tym Sunaka dwa tygodnie temu, podczas robienia notatek podczas posiedzenia Rady Ministrów. Został również sfotografowany z V-Penem w ręce podczas pracy nad dokumentami rządowymi i podpisywania oficjalnych listów na Downing Street 10, a także na międzynarodowych szczytach, w tym na spotkaniu w Mołdawii na początku tego miesiąca.





To nie tylko wizerunkowa kompromitacja

Warto zauważyć, że nie mamy do czynienia nie tylko z czymś, co może zostać odebrane, jako wizerunkowa wpadka. Do kreowana przez obecnego szefa rządu image`u eleganckiego, brytyjskiego dżentelmena po prostu nie pasuje długopis produkowany, który jest „idealny dla osób uczących się pisać atramentem piórem” i można go kupić za 4,75 GBP w najbliższym Tesco.

Jednak posługiwanie się przyborem do pisania, którego atrament jest w pełni zmazywalny, budzi pewien niepokój. Jak zwracają uwagę brytyjscy dziennikarze, korzystanie przez premiera Sunaka z wymazywalnego pióra budzi obawy, iż jego odręczne notatki mogą zostać usunięte z oficjalnych dokumentów z dokumentów, nad którymi pracował.

Downing Street 10 w oficjalnym komunikacie w tej sprawie przekazanym „Guardianowi” zapewnia, iż piór wieczne japońskiej firmy Pilot zostały dostarczone przez służbę cywilną i są szeroko stosowane przez urzędników w Whitehall. Rzecznik samego premiera zapewnia, że szef rządu nie wymazuje tego, co napisał i nie usuwa notatek, które sporządził.

Czy premierowi zdarzyło się wymazać to, co napisał?

Dla pełnego kontekstu tej sprawy trzeba zaznaczyć, iż wielokrotnie fotografowano Rishiego Sunaka, jak używa „zwykłych”, niezmazywalnych piór i długopisów przy podpisywaniu dokumentów, choćby gdy finalizował porozumienie z w sprawie umowy gospodarczej z Indiami w październiku 2020 roku.

W ostatnich latach pisemne notatki poprzednich brytyjskich premierów były podstawowym źródłem informacji dla historyków. Odręczne notatki Margaret Thatcher ujawniły jej plany przyjęcia środków nadzwyczajnych podczas strajku górników oraz w kwestii wojny o Falklandy. Z kolei prezydenci Stanów Zjednoczonych używają długopisów z trwałym atramentem, aby upewnić się, że ich słowa nie zostaną wymazane, wyblakną z czasem.

