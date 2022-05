Rishi Sunak przyznaje, że inflacja będzie dalej rosła. Ale twierdzi, że „dla niektórych to dobra wiadomość”

Fot. Getty

To nie pierwszy raz, kiedy słowa kanclerza skarbu można uznać za co najmniej niefortunne. Rishi Sunak przyznał właśnie, że inflacja nadal będzie na Wyspach rosnąć, ale jednocześnie zaznaczył, że „dla niektórych osób to dobra wiadomość”.

Brytyjczycy muszą sobie obecnie radzić z wysokimi kosztami życia, które rosną najszybciej od dekad. Dziwi zatem postawa kanclerza skarbu, który co prawda wygospodarował właśnie £15 mld na walkę ze skutkami kryzysu inflacyjnego, ale który jednocześnie „uspokaja”, że „dla niektórych [mieszkańców UK] to dobra wiadomość”. Rishiemu Sunakowi chodzi przede wszystkim o emerytów pobierających świadczenia od państwa oraz o osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Emerytury i niektóre zasiłki są bowiem co roku powiększane o stopień inflacji z września każdego roku. I choć emeryci i ludzie niezamożni będą musieli poczekać na podwyżkę świadczeń do kwietnia 2023 r., to kanclerz jest „dobrej myśli”, bo we wrześniu stopa inflacji będzie pewnie wysoka.

9-proc. inflacja w UK jest najwyższa od 40 lat

W zeszłym miesiącu inflacja osiągnęła poziom 9 proc., a to oznacza, że była najwyższa od przeszło 40 lat. A, jak przyznaje sam kanclerz skarbu, wzrost cen towarów i usług pozostanie z nami jeszcze przez jakiś czas. Jednak Rishi Sunak z pewnym samozadowoleniem przyznaje, że wiele osób w UK nie odczuje tak bardzo podwyżek cen, ponieważ ich świadczenia podlegają korekcie o stopień inflacji. - Nikt z nas nie wie, jakie będą ceny energii w przyszłym roku. Ale to, co mogę teraz powiedzieć i co powinno uspokoić ludzi, to sposób działania naszego systemu. Zasiłki i emerytury podlegają zgodnie z prawem przeglądowi, a zatem prawdopodobnie wzrosną o dość znaczną kwotę, ponieważ stopa inflacji, która o tym decyduje, zostanie ustalona we wrześniu. (…) We wrześniu inflacja będzie prawdopodobnie stosunkowo wysoka. Więc to samo stanie się w przyszłym roku ze wszystkimi świadczeniami i emeryturami, ten wzrost najprawdopodobniej będzie znacznie wyższy, niż inflacja, którą zobaczymy w przyszłym roku, zgodnie z wszystkimi dostępnymi prognozami – zaznaczył kanclerz.