Rishi Sunak przedstawił budżet na okres po pandemii Covid-19. Jakie są jego główne założenia?

Fot. YouTube

Rishi Sunak przedstawił w parlamencie założenia nowego, jesiennego budżetu. Kanclerz skarbu pochwalił nowe założenia finansowe, nazywając je początkiem „nowej gospodarki” po pandemii Covid-19, a także potwierdził wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej dla milionów pracowników i przyznanie miliardów funtów dofinansowania dla NHS.

- Dzisiejszy budżet nie odcina Covidu grubą linią, bo mamy przed sobą trudne miesiące. (...) Ale dzisiejszy budżet to początek prac nad przygotowaniem nowej gospodarki po Covid-19. To gospodarka, jak ją widzi premier, z wyższymi płacami, lepszymi umiejętnościami i rosnącą produktywnością. To dobrze funkcjonujące usługi publiczne, tętniące życiem społeczności i bezpieczniejsze ulice. To gospodarka na miarę nowej ery optymizmu – tymi słowami zaczął prezentację budżetu Rishi Sunak.

Wzrost gospodarczy w UK

Rishi Sunak zapowiedział, że gospodarka brytyjska powinna powrócić do poziomu sprzed pandemii Covid-19 już na przełomie roku. To wcześniej niż przewidywano, ponieważ wcześniejsze szacunki wskazywały raczej na marzec 2022 r. Jeśli chodzi o PKB, to oczekiwany wzrost gospodarczy w tym roku został ustanowiony na poziomie 6,5 proc., co również jest wskaźnikiem wyższym, niż zakładano wcześniej (4 proc.) Prognozowany wzrost gospodarki w 2022 r. to natomiast 6 proc., a w kolejnych trzech latach - 2,1 proc., 1,3 proc. i 1,6 proc.

Inflacja w UK

Jeśli chodzi o inflację, to kanclerz skarbu nie ma dla nas dobrych wieści. Rishi Sunak ostrzegł, że inflacja „prawdopodobnie nadal będzie rosnąć”, a eksperci Office for Budget for Responsibility spodziewają się, że w przyszłym roku inflacja wyniesie średnio 4 proc. Kanclerz wspiera jednak Bank Anglii, aby utrzymywać inflację jak najbardziej pod kontrolą.

Transport w UK

Rishi Sunak zapowiedział przeznaczenie £2,6 mld funtów na modernizację ponad 50 dróg lokalnych, a także £5 mld na utrzymanie dróg lokalnych. - To wystarczy, aby usunąć milion dodatkowych wybojów w ciągu roku – powiedział kanclerz.

Dodatkowo kanclerz przeznaczył £5 mld na budowę/modernizację/utrzymanie wydzielonych pasów dla autobusów, rowerów i pieszych. - Premier obiecał rewolucję infrastrukturalną – i ten budżet zapewnia rewolucję infrastrukturalną – dodał z dumą kanclerz.

Kraje UK otrzymają więcej pieniędzy

Risgi Sunak zapowiedział także zwiększone finansowanie dla rządów lokalnych. Kanclerz zaznaczył, że poszczególne administracje otrzymają „największe granty” od 1998 roku. I tak rząd Szkocji będzie otrzymywał średnio o £4,6 mld rocznie więcej, rząd Walii – o £2,5 mld rocznie więcej, a rząd Irlandii Północnej - o £1,6 mld rocznie więcej.

Innowacje w UK

Rishi Sunak zapowiedział zwiększenie inwestycji rządowych w innowacje. - Do końca kadencji tego parlamentu wydatki na badania i rozwój wyniosą £20 mld rocznie – co oznacza 50-procentowy wzrost. A to będzie stanowiło dodatek do ulgi podatkowej. W ten oto sposób wydatki na badania i rozwój będą stanowiły 1,1 proc. PKB UK, podczas gdy średnia dla innych krajów o porównywalnej skali rozwoju wynosi zaledwie 0,7 proc.