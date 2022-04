Rishi Sunak prosi premiera o wszczęcie dochodzenia w sprawie jego finansów

Rishi Sunak zwrócił się z oficjalną prośbą do premiera o przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w jego własnej sprawie. Kanclerz skarbu chce w ten sposób wyjaśnić wszelkie kontrowersje związane z brakiem przejrzystości w finansach jego i jego żony.

W ostatnim czasie brytyjski minister finansów nie schodził z pierwszych stron brytyjskich gazet. Jak ujawniły media w UK, żona Rishiego Sunaka, dzięki specjalnemu statusowi unikała i unika płacenia podatków w UK. Akshaty Murthy mając status zagranicznego rezydenta podatkowego za sprawą opłaty wynoszącej 30 tys. funtów rocznie nie płaci brytyjskiemu fiskusowi podatków od dochodów uzyskiwanych zagranicą. Według źródeł, na jakie powołuje się "The Indepednet", pozwoliło jej to zaoszczędzić "kilka milionów funtów" w podatkach od zysków osiągniętych poza granicami UK w przeciągu kilku lat. Warto w tym miejscu dodać, że w miniony piątek Murthy zadeklarowała, że jest gotowa zrezygnować ze statusu "non-domicle". Zaznaczyła, że nie chce negatywnie wpływać na polityczną karierę swojego męża.

Today I have written to the Prime Minister asking him to refer my ministerial declarations to the Independent Advisor on Ministers’ Interests.



I have always followed the rules and I hope such a review will provide further clarity. pic.twitter.com/JjVRDFJELl