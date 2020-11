Rishi Sunak planuje zamrożenie płac w sektorze publicznym na trzy lata! Dotknięte zostaną miliony osób

Fot. Getty

Tej informacji można się było spodziewać od dawna, w końcu mrożenie płac w sektorze publicznym to zazwyczaj pierwsza oznaka rozpoczynającego się kryzysu gospodarczego. A z takim, pełzającym kryzysem, mamy już niestety do czynienia – zarówno w UK, jak i w innych państwach świata, dotkniętych przez szalejącą epidemię koronawirusa.

Plany Rishiego Sunaka w zakresie zamrożenia płac w sektorze publicznym nie mogą nikogo dziwić, biorąc pod uwagę ogromne sumy pieniędzy, jakie rząd przeznaczył od marca na ratowanie gospodarki i miejsc pracy w UK w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme. O braku podwyżek dla policjantów, urzędników czy nauczycieli kanclerz skarbu ma oficjalnie poinformować w przyszłym tygodniu podczas zwyczajowego przeglądu wydatków państwa, a eksperci szacują, że planowane zamrożenie płac ma dać budżetowi miliardy funtów oszczędności. Brak podwyżek nie ma jednak dotknąć lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia NHS, którzy od blisko 10 miesięcy wytrwale walczą z epidemią koronawirusa na Wyspach.

Zamrożenie płac na TRZY lata

Sam plan zamrożenia płac w sektorze publicznym w czasie epidemii koronawirusa nie powinien wzbudzić większych kontrowersji, ale może to zrobić jego długość. Z nieoficjalnych informacji wynika bowiem, że kanclerz skarbu Rishi Sunak planuje nieprzyznawanie podwyżek policjantom czy urzędnikom przez najbliższe trzy lata. I chyba marnym pocieszeniem dla osób pracujących w sektorze publicznym będzie argument, że sektor prywatny został w czasie pandemii dotknięty jeszcze bardziej, a zamrożenie płac ma w pewien sposób zrównoważyć te straty i nie doprowadzić do tego, by pracownicy budżetówki okazali się w tym względzie uprzywilejowani.

Z wyliczeń ekspertów z The Centre for Policy Studies (CPS) wynika, że zamrożenie płac w całym sektorze publicznym na trzy lata przyniosłoby oszczędności rzędu £23 mld, natomiast w razie wyjęcia spod tych planów pracowników służby zdrowia oszczędności wyniosłyby £15,3 mld.