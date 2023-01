Rishi Sunak oficjalnie potwierdził przekazanie czołgów Challenger 2 Ukrainie

Brytyjskie władze podjęły przełomową decyzję w sprawie wsparcia dla toczącej wojnę Ukrainy — premier Rishi Sunak zadeklarował przekazanie czołgów Challenger 2. Dodajmy, iż będzie to pierwszy przypadek dostarczenia Ukrainie przez kraj zachodni nowoczesnych ciężkich czołgów bojowych.

Jak podaje serwis informacyjny BBC, rząd w Londynie zdecydował, że na Ukrainę wyśle 12 czołgów, dzięki czemu możliwe będzie sformowanie kompanii pancernej. Już kilka dni temu pojawiły się spekulacje w związku z takim ruchem, ale teraz zostały one oficjalnie potwierdzone. W sobotę Rishi Sunak rozmawiał telefoniczne z Wołodymyrem Zełenskim i poinformowała o planach przekazania Challengerów. „Premier nakreślił ambicję Wielkiej Brytanii, aby zintensyfikować nasze wsparcie dla Ukrainy, w tym poprzez dostarczenie czołgów Challenger 2 i dodatkowych systemów artyleryjskich” - przekazała kancelaria premiera Rishiego Sunaka w oficjalnym komunikacie.





Brytyjskie Challengery 2 jadą na Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi UK za wsparcie w postaci czołgów. „Zawsze silne wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii (…). W rozmowie z premierem Rishim Sunakiem podziękowałem za decyzje, które nie tylko wzmocnią nas na polu walki, ale i staną się prawidłowym sygnałem dla innych partnerów” – napisał w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia Zełenski na Twitterze. Powiedział również, że wsparcie Wielkiej Brytanii było „zawsze silne” i „teraz jest nieprzeniknione”.

Podczas rozmowy Sunak i Zełenski rozmawiali także o niedawnych zwycięstwach Ukrainy, a także o „konieczności wykorzystania tego momentu poprzez przyspieszenie globalnego wsparcia wojskowego i dyplomatycznego”.

Rishi Sunak oficjalnie potwierdził dostarczenie nowoczesnych ciężkich czołgów bojowych

Warto w tym kontekście dodać, iż choć to Wielka Brytania będzie pierwszym krajem, który dostarczy na front zachodnie czołgi, to w tym procesie swoją rolę odegrała także Polska. Rząd w Warszawie zapowiedział przekazanie na Ukrainę 14 czołgów Leopard. Jednoznaczną deklarację w tej sprawie złożył prezydent Andrzej Duda podczas niedawnej wizyty we Lwowie. Choć nie może się to odbyć bez zgody Niemiec, to zostało to odebrane jako nakładanie presji na Berlin na zwiększenie pomocy dla Kijowa. Rząd w Londynie to dostrzegła i chwalił Polskę za jej decyzję w tym zakresie.

„Premier i prezydent Zełenski powitali z zadowoleniem inne, podobne międzynarodowe zobowiązania, w tym ofertę Polski, by dostarczyć kompanię czołgów Leopard” - czytamy w komunikacie wystosowanym przez Downing Street 10.

Strona ukraińska chwali „zawsze silne wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii”

Zbudowany pod koniec lat 90. Challenger ma ponad 20 lat, ale będzie najnowocześniejszym czołgiem w dyspozycji Ukrainy. Jest to czołg trzeciej generacji, będący podstawowym wyposażeniem pancernym brytyjskiej armii, która włączyła go do swojego stanu 25 lipca 1994 roku, jak podaje portal Polsat News. „Jego uzbrojenie to armata gwintowana L30A1 kalibru 120 mm oraz dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm. Czołg o masie bojowej 62,5 tony, osiąga prędkość 56 km, a jego zasięg to 400 km” - czytamy dalej.

Przypomnijmy, od lutego 2022 roku władze UK przekazały około 2,3 miliarda funtów w ramach wsparcia wojskowego dla Ukrainy. W listopadzie premier Rishi Sunak udał się na Ukrainę, gdzie spotkał się z Zełenskim i obiecał kolejny pakiet wsparcia. Spotkanie premiera UK z Zełenskim odbyło się w celu „potwierdzenia dalszego wsparcia Wielkiej Brytanii” dla Ukrainy – powiedział rzecznik Downing Street.

Swoją rolę odegrała... Polska

Zełenski napisał po spotkaniu na serwisie Telegram: „Omawialiśmy najważniejsze kwestie zarówno dla naszych krajów, jak i dla bezpieczeństwa światowego. Jesteśmy silniejsi i osiągniemy zamierzone rezultaty”. Prezydent Ukrainy opublikował także nagranie wideo z ich spotkania. Podkreślił także, że od pierwszych dni agresji rosyjskiej „Ukraina i Wielka Brytania były silnymi sojusznikami”.

Rishi Sunak obiecał także, że Wielka Brytania zwiększy ofertę szkoleniową dla ukraińskich sił zbrojnych, wysyłając do regionu doświadczonych lekarzy, inżynierów wojskowych, aby oferowali specjalistyczne wsparcie. „Jestem dumny z tego, że Wielka Brytania stała po stronie Ukrainy od samego początku. I jestem tu dzisiaj, aby powiedzieć, że Wielka Brytania i nasi sojusznicy będą nadal wspierać Ukrainę, walcząc o zakończenie tej barbarzyńskiej wojny i zapewnienie sprawiedliwego pokoju” – powiedział Sunak.

