Rishi Sunak odpierał ataki pozostałych kandydatów - jak wyglądała 2. telewizyjna debata kandydatów na premiera UK?

Druga telewizyjna debata z udziałem kandydatów na lidera torysów i premiera Wielkiej Brytanii za nami. Na antenie ITV zobaczyliśmy, jak pozostali kandydaci dosłownie "rzucili się" na Rishiego Sunaka.

Wszystko wskazuje na to, że w finałowej rundzie wyborów znajdzie się były kanclerz skarbu, który cieszy się zdecydowanie największym poparcie w klubie parlamentarnym Partii Konserwatywnej. W trakcie drugiej debaty telewizyjnej z udziałem kandydatów na nowego premier UK rozmowy koncentrowały się właśnie na nim, na jego polityce i jego pomysłach. Kiedy pozostali kandydaci mieli możliwość zadać pytanie swojemu rywalowi, zawsze wybierali byłego kanclerza. Rishi Sunak był szczególnie atakowany za podnoszenie podatków, a Liz Truss i Penny Mordaunt ostro punktowały jego "ekonomię niespełnionych obietnic", zarzucając mu, prezentuje podejście bardziej lewicowe w tej kwestii, niż Jeremy Corbyn, były lider Partii Pracy. Gwoli ścisłości trzeba jednak dodać, że Sunak ma najbardziej centrowe podejście do kwestii cięć podatków i wydatków z budżetu państwa. Jako jedyny z piątki kandydatów nie zapowiedział, że od pierwszego dnia po objęciu teki premier obniży obciążenia fiskalne

Rishi Sunak był nieustannie atakowany przez pozostałych

Co jeszcze warto zapamiętać po niedzielnej debacie, jakie były najistotniejsze wątku drugiego telewizyjnego starcia o władzę w Partii Konserwatywnej? Wszyscy kandydaci zdecydowali odcinają się od Borisa Johnsona. Zapytani o to, czy w swoich gabinetach znaleźliby miejsce dla byłego premiera zdecydowanie zaprzeczyli. Warto jednak w tym miejscy zaznaczyć, że zarówno Truss, jak i Sunak byli bliskimi współpracownikami Johnsona i współtworzyli politykę jego rządu.

Wszyscy kandydaci zadeklarowali, że popierają dążność UK do zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. W kwestii relacji z Rosją niemal wszyscy zadeklarowali, że na szczycie G20 nie siądą na krześle obok Władimira Putina z wyjątkiem Liz Truss, która zapowiedziała, że będzie dzwonić do rosyjskiego lidera.

Druga debata na kandydatów na premiera - kto zaprezentował się najlepiej?

Kto wygrał drugą debatę? Po pierwszym telewizyjnym spotkaniu zarówno komentatorzy, jak i sondaże wskazywały, że Rishi Sunak i Tom Tugendhat zrobili wyraźnie lepsze wrażenie niż pozostali. W studiu ITV Liz Truss i Penny Mordaunt spisały się, ale w tym sensie, że poprawiły się najbardziej od ostatniego piątku, gdy zaprezentowały się naprawdę słabo. Wciąż jednak Sunak w świetle kamer prezentuje się najlepiej. Jego wypowiedzi były najbardziej dopracowane, nie dawał się wyprowadzić rywalom z równowagi i sprawnie ich kontrował (choćby wypominając Truss jej przeszłość w Liberalnych Demokratach i opowiadanie się przeciwko Brexitowi).

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!