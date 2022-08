Rishi Sunak obiecuje największą obniżkę podatku dochodowego od 30 lat - kandydat na premiera chce obciąć podstawową stawkę income tax z 20 do 16 procent po objęciu urzędu.

W ramach trwających wyborów lidera Partii Konserwatywnej były kanclerz skarbu złożył kolejną obietnicę poluzowania obowiązujących obciążeń finansowych. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Rishi Sunak złożył obietnicę ulżenia domowym budżetom poprzez obniżkę stawki podatku VAT na rachunki za energię. Dzięki temu ruchowi przeciętna rodzina zaoszczędzi 160 GBP w skali roku, a obciążenie dla budżetu sięgnie 4,3 miliarda funtów. Już wówczas pisaliśmy, że mamy do czynienia ze zwrotem w polityce Sunaka. Do tej pory był kandydatem, których nie chciał posuwać się do radykalnych ruchów w kwestiach fiskalnych, w przeciwieństwie do Liz Truss, która zapowiedział dość mocne zmiany w tym zakresie. Widać wyraźnie, że były kanclerz niejako chce doszlusować do propozycji swojej rywalki.

Rishi Sunak składa kolejne obietnice wyborcze

Co w dniu wczorajszym zapowiedział Rishi Sunak. Otóż, obiecał największą obniżkę podatku dochodowego od 30 lat w UK, solennie zapewniając, że obniży podstawową stawkę z 20 do 16 procent, jeśli zostanie premierem. Ten ruch oznaczałby, że miliony gospodarstw domowych płaciłyby o jedną piątą mniej, niż do tej pory. Ktoś, kto zarabia średnio 32 000 funtów w Wielkiej Brytanii, zaoszczędziłby około 777 funtów w ramach tych planów.

Jak zapewniają przedstawiciele jego obozu to ​​posunięcie jest w pełni zgodne z jego wcześniejszym stanowiskiem, biorąc pod uwagę, że obniżka podatków zostanie przyjęta dopiero po spadku inflacji i nie będzie finansowana poprzez dalsze zadłużanie się. Oczywiście, Liz Truss nie przepuściła takiej okazji i zwróciła uwagę, że jest to po prostu tani chwyt mający na celu zdobycie poparcia.

Obóz Liz Truss krytykuje brak konsekwencji w jego polityce

Jak wygląda obecnie stan rywalizacji o stanowisko lidera Partii Konserwatywnej? Według sondaży YouGov przewaga Liz Truss sięga nawet 20 procent, ale według źródeł "w terenie" dystans ten jest znacznie mniejszy. Według Savanta ComRes popracies Truss sięga 31%, a Sunaka - 29%. Około 32% torysów pozostaje niezdecydowanych.

