Rishi Sunak chce, aby wszyscy uczniowie w UK uczyli się matematyki do 18. roku życia

Szef brytyjskiego rządu w przemówieniu po Nowym Roku zdefiniował priorytety swojej polityki. Rishi Sunak złożył pięć obietnic i chce, aby jego kadencja została oceniona przez pryzmat zrealizowania tych zapowiedzi.

W dniu wczorajszym, we wtorek 3 stycznia 2023 roku, szef brytyjskiego rządu zapowiedział, że zabierze głos w najważniejszych sprawach dotyczących kraju i jego mieszkańców. Jak podaje „The Daily Mail”, Rishi Sunak ma przejąć osobistą odpowiedzialność za walkę z kryzysem trawiącym NHS. Premier ma również zobowiązać się do przedstawienia „planu pilnej naprawy” sektora opieki zdrowotnej jeszcze w tym miesiącu. Oprócz tego w dzisiejszym przemówieniu ma szczegółowo przedstawić strategię radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed jego gabinetem politycznym i całą Wielką Brytanią, a więc przede wszystkim z rosnącą inflacją oraz serią strajków paraliżujących cały kraj.





Pięć obietnic Rishiego Sunaka

Brytyjski premier nakreślił pięć obszarów, na których w nadchodzących miesiąc będzie skupiać się jego polityka:

1. Walka z kryzysem kosztów utrzymania — obniżenie inflacji o połowę i zapewnienie mieszkańcom UK stabilności finansowej.

2. Rozwój gospodarki, tworzenie lepiej płatnych miejsc pracy i zwiększanie możliwości zawodowych w całym kraju.

3. Pilnowanie finansów publicznych — dług państwa ma spaść, co ma zabezpieczyć środku na usługi publiczne.

4. Ratowanie NHS — Skrócenie list oczekujących na pomoc medyczną, aby ludzie szybciej otrzymywali potrzebną opiekę.

5. Uchwalenie nowych przepisów w celu zatrzymania nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii i „małych łódek”, które na Wyspę przedostają się przez kanał La Manche.

Zaznaczył przy tym, iż jest gotów, aby opinia publiczna rozliczyła go z działania w tych obszarach.

„Musimy zmienić sposób myślenia” - deklaruje premier UK

Celem polityki Rishiego Sunaka jest „zbudowanie lepszej przyszłości dla naszych dzieci i wnuków”, ale aby zrealizowanie tej wizji było możliwe „musimy zmienić sposób myślenia”. Premier UK zwracał uwagę, iż politycy dużo mówią o zmianach, ale „prawda jest taka, że żaden rząd i żaden premier nie może zmienić kraju siłą woli”.

„Jeśli mamy być szczerzy, to trzeba powiedzieć, że zmiana wymaga również poświęceń i ciężkiej pracy. To duże ryzyko dla polityka, żeby tak powiedzieć, ale stawka jest zbyt wysoka. Zmiana jest trudna, wymaga czasu, ale jest możliwa… Wiemy o tym, bo robiliśmy to już wcześniej, w czasie pandemii” - mówił obecny szef rządu.

Rishi Sunak składa odważną deklarację w sprawie edukacji

Jednym z najciekawszych wątków, które premier Sunak poruszy w swoim wystąpieniu, ma być zmiana podejścia do... nauczania matematyki. Szef rządu jest zdania, że Wielka Brytania „musi zmienić swoje podejście do umiejętności liczenia”. „W świecie, w którym dane są wszędzie, a statystyki stanowią podstawę każdej pracy, praca naszych dzieci będzie wymagać więcej umiejętności analitycznych niż kiedykolwiek wcześniej” – ma zadeklarować. „Wypuszczanie naszych dzieci na świat bez takich właśnie umiejętności oznacza zawiedzenie ich”.

Rishi Sunak twierdzi, że tylko połowa uczniów w wieku od 16 do 19 lat studiuje matematykę, ale liczba ta obejmuje uczniów zarówno studiujących szeroko pojęte przedmioty ścisłe, jak i tych, którzy są do tego niejako zmuszenia przez egzaminy GCSE. Jak podaje BBC, nie do końca jest jasne, co te deklaracje będą oznaczać dla młodych ludzi, których nie chcą mieć nic wspólnego z naukami ścisłymi w trakcie swoich studiów.

Dlaczego szef rządu UK tak ceni naukę matematyki?

Rzecznik Downing Street 10 zaznaczył, iż rząd bada możliwość rozszerzenie istniejących kwalifikacji, a także „bardziej innowacyjne opcje” w tym zakresie. Sam premier zaznaczy, iż prace nad projektem w tym zakresie zostaną podjęte jeszcze przez ten rząd, ale mają zostać zakończone dopiero po najbliższych wyborach parlamentarnych.

Przypomnijmy, w ramach Autumn Statement ujawniono dodatkowe 2,3 miliarda funtów na finansowanie szkół podstawowych dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat w ciągu najbliższych dwóch lat. W ten sposób cofnięto realne cięcia w ty obszarze z ostatniej dekady, ale nie przyznano żadnych dodatkowych funduszy ani na edukację w ogóle, ani na wspomożenie nauki matematyki lub przedmiotów ścisłych dla uczniów w wieku 16-18 w szczególe.

Dlaczego szef rządu UK tak ceni naukę matematyki?

Dla pełni kontekstu dodajmy, iż Association of School and College Leaders zwraca uwagę na chroniczny niedobór nauczycieli matematyki. Deklaracje Rishiego Sunaka spotkały się z miejsca z krytyką ze strony opozycji. Zajmująca się sprawami edukacji i oświaty w Partii Pracy Bridget Phillipson wezwała szefa rządu do przedstawienia konkretów w sprawie finansowania nauczania matematyki, a nie tylko czczych deklaracji.

„Nie może spełnić tej odgrzewanej, pustej obietnicy bez większej liczby nauczycieli matematyki, ale rząd z roku na rok nie spełnia swojego celu dotyczącego zatrudniania nowych nauczycieli matematyki” – zwracała uwagę.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ponad jedna trzecia dorosłych Brytyjczyków miałaby problem ze znalezieniem £20 na dodatkowe wydatki

Mniej niż 70% osób zdało test „Life in the UK” w 2022 roku - dlaczego ten test jest taki trudny?

Awaryjne lądowanie na londyńskim lotnisku. Pilotów widziano w maskach tlenowych

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!