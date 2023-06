Premier Rishi Sunak radzi kredytobiorcom w UK, aby się trzymali i ufali rządowym planom

W programie BBC prowadzonym przez Laurę Kuenssberg premier Rishi Sunak radzi kredytobiorcom zmagającym się z podwyżkami stóp procentowych, aby „trzymali nerwy na wodzy” oraz „zaufali planom” obecnego rządu.

– Chcę, aby ludzie byli świadomi tego, że [rząd] zachowuje spokój, trzyma się planu i wspólnie przejdziemy przez to – mówił premier Sunak w wywiadzie udzielonym Laurze Kuenssberg na natnie BBC. Punktem wyjścia tej rozmowy była decyzja Banku Anglii o podniesieniu stóp procentowych. Przypomnijmy, w celu walki z inflacją Komitet Polityki Pieniężnej podniósł stopy procentowe po raz 13. z rzędu. Wzrosły one o pół punktu procentowego do 5 proc., do najwyższego poziomu od kwietnia 2008 roku. Ruch ten stawia w coraz bardziej dramatycznej sytuacji osoby posiadające kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu. Niemal od razu od ogłoszenia tej decyzji na Downing Street odbyło się spotkanie Jeremy`ego Hunta z przedstawicielami sektora związanego z kredytami hipotecznymi. Udało się na nim wypracować pewne korzystne rozwiązania. Pisaliśmy o nich w osobnym artykule: Osoby spłacające kredyty hipoteczne otrzymają większą „elastyczność”, jak zapowiada rząd.





Rishi Sunak uspokaja posiadaczy kredytów hipotecznych

– Jako premier mogę powiedzieć, że Bank Anglii postępuje słusznie – powiedział w BBC Sunak. – Bank Anglii ma moje całkowite poparcie. To inflacja jest naszym wrogiem – uzupełnił. Premier podkreślił, że „nie ma żadnej alternatywy” dla obecnej walki z rosnącymi cenami poprzez podnoszenia stóp procentowych, a co za tym idzie, rosnące koszty kredytów hipotecznych.

Rishi Sunak przypomniał również, iż trzyma się swojej obietnicy zredukowania o połowę inflacji do końca roku 2023. – Nigdy nie powiedziałem, że to będzie dla nas wyzwanie. Nigdy nie powiedziałem, że nie będzie to trudny czas, który musimy razem przetrwać. Ale chcę dać ludziom pewność tego, że my mamy plan. Ten plan zadziała i wspólnie przez to przejdziemy – klarował.

Premier UK w pełni popiera decyzje Banku Anglii

– Jeśli chodzi o wynagrodzenia w sektorze publicznym, to w obecnej sytuacji zamierzam robić to, co uważam za możliwe, co uważam za odpowiedzialne. Teraz może nie będzie to zbyt popularny ruch, ale jest to właściwe dla kraju – zauważył również szef brytyjskiego rządu.

Tymczasem roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii w maju 2023 nieoczekiwanie pozostała na niezmienionym poziomie wynoszącym 8,7%. Dane ONS pokazują stabilizację cen energii, równoważoną przez wzrost kosztów zakupu biletów lotniczych, wakacji i ceny używanych samochodów.

Dodajmy, iż eksperci spodziewali się, iż indeks CPI w piątym miesiącu bieżącego roku jednak minimalnie spadnie, do poziomu 8,4%. Inflacja bazowa, a więc miara, która nie obejmuje zmiennych cen żywności, energii, alkoholu i wyrobów tytoniowych, wzrosła z 6,8% w kwietniu do 7,1% w maju, osiągając najwyższy poziom od 1992 roku.

