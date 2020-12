Restrykcje w Tier 4. Jakie są zasady dotyczące podróży i w jakich przypadkach jest ona możliwa?

Od niedzieli w Anglii obowiązują nowe obostrzenia w związku z wprowadzeniem przez premiera w południowo-wschodnich rejonach i Londynie Tier 4. Zgodnie z zaleceniem Borisa Johnsona mieszkańcom Tier 4 odradzane są jakiekolwiek podróże, jednak istnieją pewne wyjątki od zakazu.

W sobotę wieczorem Boris Johnson poinformował o wprowadzeniu dodatkowego stopnia zagrożenia – Tier 4, który obowiązuje od niedzieli. Premier zaznaczył, że związane z nim restrykcje podobne są do tych wprowadzonych w listopadzie w czasie drugiego lockdownu.

Mieszkańcy rejonów objętych Tier 4 powinni pozostać w domach, a wszelkie podróże zagraniczne także są odradzane, chyba że w celach służbowych. Ponadto rząd doradza także, aby pracować z domów, jeśli jest to tylko możliwe. Wszedł także w życie zakaz wjazdu i wyjazdu z rejonów objętych Tier 4. Ponadto mieszkańcy Tier 4 nie mogą nocować poza domem.

Wyjątki od zasad dotyczących „pozostania w domu”, które zostały wprowadzone w czasie drugiego lockdownu w listopadzie, obowiązują także w rejonach objętych Tier 4. Mieszkańcy tych rejonów mogą podróżować jedynie w celach zawodowych, edukacyjnych, w związku z opieką nad dziećmi lub osobami starszymi. Ponadto dozwolone są także nielimitowane ćwiczenia na zewnątrz.

Osoby, które mieszkają w rejonach objętych Tier 4, ale przebywają obecnie poza domem, mają przyzwolenie na powrót do domów.

Po wystąpieniu premiera zdesperowani mieszkańcy Londynu próbowali wydostać się ze stolicy jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji związanych z Tier 4. Na stacjach kolejowych powstały olbrzymie kolejki, a na autostradach utworzyły się gigantyczne korki.

Bilety na pociągi szybko się wyprzedały – do godziny 19:00 w sobotę nie było już biletów dostępnych online z wielu londyńskich stacji, m.in. Paddington, Kings Cross i Euston.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC