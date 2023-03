Restauracje, puby i hotele potrzebują imigrantów z UE, mimo że coraz więcej Brytyjczyków szuka pracy w sektorze

W ostatnich miesiącach na Wyspach wzrosła liczba osób poszukujących pracy w gastronomii i sektorze hotelarskim, a wzrost ten napędzany jest przez ludzi poszukujących bardziej towarzyskich i elastycznych miejsc pracy – wynika z najnowszego raportu. Jednak sami przedstawiciele branży twierdzą, że potrzebują więcej pracowników z UE.

Najnowsze badanie sugeruje, że około 2,9 miliona osób w Wielkiej Brytanii planuje obecnie przejść do pracy w pubach, restauracjach czy w hotelach z innego sektora, a 2,1 miliona rozważa taką opcję jako pracę dodatkową.







Popularna praca w gastronomii i hotelarstwie

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez portal rekrutacyjny Caterer, liczba wyszukiwań ofert pracy w gastronomii i hotelarstwie w Wielkiej Brytanii wzrosła o 23 proc. w latach 2021-2022, w porównaniu do ogólnych wyszukiwań ofert pracy, które nie wykazały wzrostu w ciągu roku.

Największy wzrost liczby zgłoszeń na jedno wolne stanowisko dotyczył zarządzania baristami, a następnie stanowisk związanych z żywnością i napojami oraz hotelarstwa. W ujęciu regionalnym dane sugerują, że największe zapotrzebowanie na stanowiska w branży gastronomicznej i hotelarskiej występuje w East Midlands, a następnie w Walii i West Midlands.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników

Jednak pomimo zachęcającego wzrostu liczby pracowników poszukujących zatrudnienia w hotelarstwie i gastronomii, dane pokazują, że długotrwały niedobór pracowników wykwalifikowanych, zaostrzony przez Brexit i pandemię, nadal stanowi wyzwanie dla sektora.

Badanie Office for National Statistics ujawnia, że ​​po okresie względnej stabilizacji po pandemii liczba wolnych miejsc w gastronomii i hotelarstwie ustabilizowała się – ale niepokojący jest fakt, że pozostaje o 63 proc. wyższa niż w 2019 roku.

Brakuje pracowników z UE

Niedawno przedstawiciele restauracji, barów, pubów i hoteli potępili decyzję brytyjskiego rządu o niewprowadzeniu przyspieszonej ścieżki wizowej dla europejskich pracowników.

- Brakuje nam tego ważnego zastrzyku… wspaniałych ludzi, którzy przyjeżdżali tu przed Brexitem – powiedział jeden z właścicieli barów w Bristolu.

Ministrowie nalegają jednak, aby firmy gastronomiczne i hotelarskie rekrutowały brytyjskich pracowników zamiast „polegać na taniej sile roboczej z zagranicy”. Okazuje się, że liczba pracowników w UE utrzymuje się poniżej poziomu z 2019 roku, a gastronomia i hotelarstwo są sektorem, który najbardziej cierpi z tego powodu.

Brytyjczycy przekonają się do pracy w pubach?

Oprócz spadku liczby dostępnych międzynarodowych pracowników, sektor gastronomiczny i hotelarski w Wielkiej Brytanii od dawna boryka się z „wyzwaniem dotyczącym postrzegania tego sektora”, chociaż nowy raport sugeruje, że ludzie mogą zacząć myśleć o nim inaczej.

Dyrektor portalu rekturacyjnego Caterer, Kathy Dyball, powiedziała:

- To bardzo pozytywne, gdy widzimy, że coraz więcej rodzimych pracowników w Wielkiej Brytanii zwraca się do sektora gastronomicznego i hotelarskiego w poszukiwaniu pracy. Pokazuje, jak cenny jest ten sektor dla zatrudnienia w Wielkiej Brytanii i jak wiele ma on do zaoferowania pracownikom. Ogromna część sukcesu każdej firmy z tej branży zależy od jej ludzi, zatem aby kontynuować ten pozytywny trend, ważne jest, aby w 2023 roku pracodawcy skoncentrowali się na zapewnieniu wyjątkowego doświadczenia w miejscu pracy, którego oczekują pracownicy, aby zachęcić więcej kandydatów do pracy w branży i aby zostali w niej zatrzymani.

Różnorodność wśród pracowników kluczem do sukcesu

- Ważną częścią tego jest utrzymanie zróżnicowanej i zintegrowanej siły roboczej, która jest kluczem do dobrych wyników biznesowych; badania pokazują, że firmy, które uwzględniają różnorodność płciową i etniczną, mogą spodziewać się wzrostu wyników finansowych o 25 proc. w porównaniu z innymi firmami z branży.

Siła gastronomii i hotelarstwa

Mieszkańcy wiosek, miasteczek i miast w Wielkiej Brytanii polegają na zatrudnieniu w tym sektorze, w którym pracuje około trzech milionów osób. Ta skala sprawia, że gastronomia i​​ hotelarstwo są trzecim co do wielkości pracodawcą w sektorze prywatnym w Wielkiej Brytanii – dwukrotnie większym niż sektor usług finansowych i większym niż przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny i lotniczy razem wzięte.

