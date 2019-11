Remembrance Sunday - dziś Wielka Brytania oddała część swoim bohaterom

Tradycyjnie, w drugą niedzielę listopada Zjednoczone Królestwo obchodzi Remembrance Sunday (Niedzielę Pamięci). To dzień, w którym oddaje się hołd żołnierzom i cywilom poległym we wszystkich konfliktach zbrojnych od czasu pierwszej wojny światowej.

Główne uroczystości odbywają się przy Cenotafie przy Whitehall. Monument został uznany przez społeczeństwo za symboliczny grób wszystkich ofiar wojny, tam składane są kwiaty i wieńce. Rokrocznie przy Whitehall gromadzą się tłumy mieszkańców Wysp, żeby wziąć udział w uroczystościach. Tego dnia Biskup Londynu odprawia przy monumencie specjalne nabożeństwo za dusze poległych, a tuż po nim, odbywa się parada weteranów, którzy salutują przez pomnikiem.

O godzinie 11:00 w całej Wielkiej Brytanii zapadają dwie minuty ciszy.

Hołd poległym oddali zarówno członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, jak i politycy, którzy na ten czas zdecydowali się zawiesić kampanię wyborczą, a także weterani, żołnierze i zwykli ludzie. W obchodach wzięli synowie Karola - książę William i książę Harry z małżonkami, a także wszyscy żyjący byli premierzy Wielkiej Brytanii - John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron i Theresa May. Uroczystości swoją obecności uświetnili ministrowie, przywódcy religijni i przedstawiciele narodów Wspólnoty Narodów uczestniczyli wraz z setkami członków sił zbrojnych.

Wszystkich ich łączy wpięty do klap kurtek i płaszczy kwiat maku. Jest to symbol krwi przelanej na froncie i nosi się go od 1 do 11 listopada. Oprócz swojej symbolicznej wymowy ma również inną wartość - kwiaty sprzedawane są przez Brytyjską Legię Królewską (The British Royal Legion), a dochód przeznaczony jest na rzecz weteranów.

Uroczystości wieńczy parada weteranów idąc ulicą Whitehall, przy której znajduje się The Cenotaph oraz siedziby wielu ministerstw i budynków rządowych. Wzięło w niej udział około 10 tys. byłych żołnierzy. Jak podaje Polska Agencja Prasowa jej najstarszym uczestnikiem będzie 104-letni, niewidomy już Ron Freer, weteran II wojny światowej. Wspomnienia z Niedzieli Pamięci zawsze mają dla niego "szczególne znaczenie", ponieważ jego ojciec zginął w 1918 roku i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Dernancourt na Sommie we Francji.