Styl życia “Rel” – co oznacza tegoroczne Młodzieżowe Słowo Roku?

Poznaliśmy wyniki tegorocznego plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku organizowanego przez wydawnictwo PWN. W głosowaniu „użytkownicy języka” polskiego wskazali na termin rel. Cóż on znaczy?

Na słowo, które wygrało plebiscyt, oddano w sumie 19 tys. głosów. Termin rel oznacza, jak cytujemy za słownikiem języka polskiego PWN, „‘możliwy do powiązania z tematem’ (z angielskiego – relateble); potwierdzenie tego, co mówił przedmówca; inaczej „czuję to samo” lub zgadzam się z tobą”. To wyrażenie aprobaty dla tego, co mówił przedmówca. Rel ma także swoje warianty o podobnym znaczeniu: czasownikowy relować i rzeczownikowy relówa.

Przeczytaj też:

Nauczyciel zawieszony za uderzenie 10-letniego ucznia. Chłopiec trafił na oddział ratunkowy Breaking News

Skąd wziął się fenomen słowa rel?

– Rel nie jest neologizmem. W komunikacji młodych funkcjonuje już od 2020 roku, ale stopniowo uwalniało się od kontekstów komunikacji elektronicznej, by stać się pełnoprawnym synonimem „potakiwania” także w rzeczywistości offline – jak pisze w swoim komentarzu Anny Wileczek, na oficjalnej stronie PWN.

– Rel ma też (prawie) wszystkie cechy językowego hitu. Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable ‘możliwy do powiązania z czymś’, jest krótkie, funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną, jest przyjazne, gdyż tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: „zgadzam się z tobą”, „czuję tak samo”, „potwierdzam”, „racja”, i w końcu – jest bardzo popularne wśród młodzieży – analizuje Wileczek.

Przeczytaj też:

Do kiedy złożyć wniosek o darmową opiekę przedszkolną w 2024? Rząd wprowadził istotne zmiany Breaking News

Jakie inne słowa zostały wyróżnione?

Na plebiscytowym podium znalazły się również słowa sigma oraz oporowo. Sigma, według słownika PWN, to „określenie wywodzące się z manosfery i odnoszące się do mężczyzny niezależnego, intrygującego, pewnego siebie”. Oporowo z kolei oznacza „bardzo, dużo, najmocniej, najlepiej, ale także intensywnie pracować, robić coś do końca”. Oprócz tego specjalną Nagrodę Jury przyznano natomiast słowu oddaje.

– Wyraz ten oznacza: „coś się opłaca, zwraca włożony wysiłek (niekoniecznie pieniądze)”. „Oddaje” w szerszym znaczeniu jest uniwersalnym wyrazem oceny pozytywnej. To, co oddaje, nie musi się opłacać w dosłownym sensie. Wystarczy, że jest „fajne” czy „ma dobry vibe” – wyjaśnia Marek Łaziński.

Przeczytaj też:

Czy w sezonie świątecznym grożą nam problemy z zapatrzeniem i puste półki? braki artykułów spożywczych

Pełna lista nominowanych słów w tegorocznym plebiscycie

Do tegorocznego konkursu zgłoszono ponad 18 tysięcy słów i wyrażeń, a na nominację zasłużyło 20. Poza rel, sigmą i oporowo były to:

bambik

baza (warianty: bazunia, zbazowane)

bratku/ bruh

cringe (wariant: krindż)

delulu

drillowiec

fr/ FR

git

IMO

LOL/ lol

NPC

odklejka (warianty: odkleić się, odklejeniec, odklejony, odkleiło, odkleja (czynność), odkleja (osoba).

rizz

side-eye

slay

zgerypała

Przeczytaj też:

Temperatury spadają. Sprawdź, czy należy ci się Cold Weather Payment Breaking News

Kontrowersje wokół kys

To jednak nie wszystko. W tym roku nie obyło się bez pewnych kontrowersji. Ostatecznie wycofano się z nominacji dla słowa kys, które jest skrótem od angielskiego “kill yourself”. Przez pewien czas PWN utrzymywało, że jego znaczenie jest inne. Tegoroczna edycja plebiscytu cieszyła się ogromnym powodzeniem. Oddano w nim rekordowe 140 tysięcy głosów.

Młodzieżowe Słowo Roku (w skrócie MSR) to coroczny plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jak sama nazwa wskazuje, jego celem jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń.