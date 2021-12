Rekordowy wzrost cen domów w UK w ciągu roku. Oto, ile wynosi teraz średnia cena nieruchomości na Wyspach

Jak podało Nationwide Building Society – w ciągu roku domy w Wielkiej Brytanii podrożały o średnio 23 902 funty, co jest największym wzrostem, jaki kiedykolwiek odnotowano w ciągu jednego roku w ujęciu gotówkowym.

Niewątpliwie rok 2021 jest rokiem galopującej inflacji. Rosną nie tylko ceny produktów w sklepach, ceny usług, gazu, energii, ale także – ze względu na ogromny popyt na nieruchomości - ceny domów.

Rekordowy wzrost cen domów w UK

W roku 2021 mamy do czynienia w rekordowym wzrostem cen domów na Wyspach. Średnia cena nieruchomości osiągnęła wysoki poziom 254 822 funtów w grudniu 2021, co jest wyjątkowo dużą podwyżką, o 23 902 funty – podało Nationwide Building Society.

Ekonomista, Robert Gardner powiedział:

- Ceny [domów – przyp. red.] są obecnie o 16 proc. wyższe niż przed pandemią na początku 2020 roku.

Nationwide Building Society podało, że ceny domów w grudniu były wyższe o 10,4 proc. w porównaniu rok do roku i o 1 proc. wyższe w porównaniu miesiąc do miesiąca.

- Zgody wydawane na kredyty hipoteczne przekraczały poziom sprzed pandemii. (…) Rzeczywiście w pierwszych 11 miesiącach 2021 roku łączna liczba transakcji dotyczących nieruchomości była prawie o 30 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2019 roku. (…) Siła rynku zaskoczyła w 2021 roku i może to zrobić ponownie w nadchodzącym roku. Rynek nadal ma znaczną dynamikę, a zmiany preferencji mieszkaniowych w wyniku pandemii mogą wciąż wzmagać aktywność i wzrost cen - dodał Gardner.

Gdzie ceny domów rosną najszybciej?

Nationnwide opublikowało również kwartalne dane pokazujące trendy cen domów w różnych częściach Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że Walia zakończyła rok z najlepszymi wynikami, a ceny domów wzrosły tam o 15,8% rok do roku.

Gardner powiedział, że po raz pierwszy w historii tego typu statystyk dotyczących regionów, czyli od 1973 roku, Walia zakończyła rok jako region, w którym nieruchomości podrożały najszybciej.

Na drugim miejscu znalazła się Irlandia Północna, gdzie ceny domów wzrosły o 12,1 proc. Z kolei w Szkocji roczny wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych wyniósł 10,1 proc., podobnie jak ogólnie w Wielkiej Brytanii.

- Anglia odnotowała niewielką podwyżkę rocznego wzrostu cen do 9 proc. z 8,5 proc. w trzecim kwartale. Południowy-zachód był najlepiej prosperującym regionem w Anglii z rocznym wzrostem cen o 11,5 proc., największym w regionie od 2004 roku – dodał Gardner.

Średnie ceny domów w różnych regionach UK

Oto średnie ceny domów w czwartym kwartale 2021 roku, a następnie roczny wzrost w ujęciu cenowym i procentowym:

- Walia, 196 759 funtów, 26 913 funtów, 15,8 proc.

- Irlandia Północna, 167 479 funtów, 18 096 funtów, 12,1 proc.

- południowy-zachód, 294 845 funtów, 30 333 funty, 11,5 proc.

- dalszy południowy-zachód (włączając Ashford, Basingstoke and Deane, Bedford, Braintree, Brighton and Hove, Canterbury, Colchester, Dover, Hastings, Lewes, Fareham, Isle of Wight, Maldon, Milton Keynes, New Forest, Oxford, Portsmouth, Southampton Swale, Tendring, Thanet, Uttlesford, Winchester, Worthing), 329 869 funtów, 33 579 funtów, 11,3 proc.

- północny-zachód, 196 806 funtów, 19 882 funty, 11,2 proc.

- Yorkshire and the Humber, 190 855 funtów, 18 530 funtów, 10,8 proc.

- East Anglia, 268 146 funtów, 25 342 funty, 10,4 proc.

- East Midlands, 221 813, 20 861 funtów, 10,4 proc.

- Szkocja, 172 605 funtów, 15 836 funtów, 10,1 proc.

- północny-wschód, 148 10 funtów, 10 574 funty, 7,7 proc.

- Londyn, 507 230 funtów, 20 668 funtów, 4,2 proc.