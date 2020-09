Rekordowy wskaźnik PMI dla Wielkiej Brytanii - gospodarka UK odradza się po pandemii i nie boi się Brexitu!

Co to oznacza dla brytyjskiej gospodarki?

Wielka Brytania może pochwalić się najwyższym na kontynencie sierpniowym wskaźnikiem PMI dla usług. W tym miesiącu wyniósł on 58,8 punktu. Czy to oznacza jednak, że koniunktura na Wyspach uległa znacznej poprawie? Sprawdźmy to!

Wskaźnik PMI, czyli Purchasing Managers' Index to poziom aktywności finansowej stworzony przez Markit Group i Institute for Supply Management of financial activity. Służy on odzwierciedleniu aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi. Główny Indeks PMI jest średnią ważoną poszczególnych podindeksów (produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia etc.) i może przybierać wartości od 0 do 100. Zwykle wskaźnik ten przyjmuje wartość między 40 a 60 pkt. Wartości wyższe, niż 50 pkt. sygnalizują wzrost aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, a poniżej jej spadek.

Rekordowy odczyt wskaźniak PMI dla Wielkiej Brytanii

W sierpniu brytyjski indeks PMI sektora usług sięgnął 58,8, co w porównaniu do reszty krajów UE musi robić wrażenie - w strefie euro odnotowano spadek o 4,2 pkt. do poziomu 50,5 pkt. Najgorzej było na południu kontynentu - spadek o 5,8 pkt. odnotowano we Francji, o 4,5 pkt. we Włoszech, a o 4,2 pkt. - w Hiszpanii. Podobnie sytuacja wygląda w Australii, a bardziej optymistyczne nastroje panuję nie tylko w UK, ale też w USA i Chinach.

Czyżby więc brytyjska gospodarka notowała odbicie po pandemii? Nie do końca! "Gospodarka cieszy się mini boomem, bo biznes ponownie otwiera się po blokadach. Ale jest obawa, że odbicie zniknie tak szybko, jak się pojawiło - komentował Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit, cytowany przez polską wersję "Business Insidera". "Obecna ekspansja zbudowana jest na fałszywej rzeczywistość. Gospodarka tymczasowo wspierana przez środki typu urlopy oraz schematy Eat Out to Help Out. Te rekwizyty są obecnie usuwane" - podsumowuje.

Co to oznacza dla brytyjskiej gospodarki?

Gospodarka ruszyła, ale istnieją poważne obawy co do trwałości odbudowy ekonomii po lockdownie. "Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorców na Wyspach nie przeraża perspektywa brexitu. Priorytetem jest dla nich teraz szybkie wychodzenie z kryzysu pandemicznego" - pisze Jacek Brzeski dla "Polsat News".

W jaki sposób się oblicza indeks PMI? Jak czytamy na Wikipedii dane potrzebne do uzyskania wskaźnika są pobierane z anonimowych ankiet, przesyłanych przez managerów z różnych dziedzin gospodarki. Przy obliczaniu PMI brane są pod uwagę między innymi: stan produkcji przemysłowej, ilość i koszt prowadzonej działalności usługowej, aktywność w sektorze budownictwa oraz rezultat prowadzonej działalności w skali całego rynku. Poszczególne elementy mogą się różnić, w zależności od charakterystyki wybranej branży.