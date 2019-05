Rekordowy spadek populacji Polaków w UK - jest nas mniej aż o 116 tysięcy!

Jak wynika z danych opublikowanych przez Office for National Statistics (ONS) mamy do czynienia rekordowym spadkiem liczby emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii. Co jest tego przyczyną?

Przyjrzymy się najpierw twardym liczbom. Zgodnie z oficjalnymi danym udostępnionymi przez brytyjski urząd statystyczny jeszcze pod koniec 2018 roku w Wielkiej Brytanii żyło 905 tysięcy Polaków, z czego 823 tysiące urodziło się w naszej ojczyźnie. Rok wcześnie statystyki te były znacznie wyższe i wynosiły odpowiednio 1,021 mln i 922 tys. Jak nietrudno policzyć mamy do czynienia ze spadkiem polskiej emigracji w UK na poziomie 116 tysięcy osób. To pierwsza sytuacja tego typu od momentu, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

Dodajmy, że tendencja ta nie dotyczy jedynie Polaków, ale wszystkich imigrantów przyjeżdżających do UK. Na Wyspy ciągle przyjeżdża ich więcej, niż wyjeżdża, ale ich liczba spadła do najniższego poziomu od 2013 roku. - Długoterminowa imigracja w Wielkiej Brytanii spadła, głównie ze względu na mniejszą liczbę osób przyjeżdżających z UE - przyznaje Jay Lindop, dyrektor Centrum Migracji Międzynarodowych.

W omawianym okresie czasu do UK w poszukiwaniu pracy z krajów unijnych przyjechało około 99 tysięcy osób. To liczba podobna do tej, z którą mieliśmy do czynienia w 2012 roku. Lindop zwraca uwagę, że zasadniczo emigracja unijna utrzymuje się na stabilnym poziomie, a zwiększyła się liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza Unii, którzy zarobkują w UK.

Skąd zatem spadek liczby imigrantów w UK (nie tylko z Polski!) i co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Odpowiedź nasuwa się sama - Brexit. A konkretnie przedłużająca się niepewność związana z ostateczną datą i zasadami, na jakich Wielka Brytania opuści struktury unijne sprawia, że Polacy opuszczają UK. Trudno planować swoją przyszłość na Wyspach, skoro sytuacja polityczna w UK wygląda, jak wygląda i wciąż mamy więcej pytań, niż odpowiedzi.

Oprócz tego, jak zwraca uwagę Gerwyn Davies z Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) "istnieją silne argumenty za powrotami do Polski". Gospodarka w naszej ojczyźnie umacnia się, płace powoli, ale stopniowo idą w górę, a rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ustaje w przekonywaniu polskich imigrantów do wrócenia na stare śmieci. Pytanie tylko czy Polacy opuszczający UK wracają akurat do Polski...

Davies podkreśla jednak, że w UK wciąż nie jest tak źle, jak chcieliby niektórzy. Na Wyspach wciąż można naprawdę godziwie zarobić. - Co jest szczególnie interesujące, to fakt, że to jest prawdą we wszystkich grupach kwalifikacji zawodowych. Łatwo zobaczyć, jak dobrze płatne są niektóre stanowiska, wynagrodzenie na nich nie ma sobie równych gdziekolwiek w Europie, nie tylko w Polsce - komentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową.