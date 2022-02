Rekordowy poziomie antysemityzmu w UK - w 2021 roku doszło do 2255 incydentów na tym tle

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Community Security Trust, w minionym roku odnotowano 2255 antysemickich incydentów w Wielkiej Brytanii. Mamy do czynienia z rekordową ilością tego typu wybryków oraz wzrostem o 34% w porównaniu z 2020 rokiem.

Community Security Trust to brytyjska organizacja charytatywna, która przede wszystkim zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii, ale również monitoruje zachowania antysemickie, do których dochodzi na Wyspie. W 2021 roku CST odnotowało rekordową ilość incydentów na tym tle. W zeszłym roku doszło do 2255 incydentów o charakterze antysemickim w UK. W porównaniu z rokiem 2020, gdy doszło do 1684, mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 34%. Co więcej, liczba wybryków tego typu jest rekordowa. Z tej liczby 176 było związanych z przemocą, a trzy dotyczyły ciężkiego uszkodzenia ciała (GBH) lub zagrożenia życia.

Antysemityzm w UK - jak duża jest jego skala?

"Ten rekordowy poziom antyżydowskiego rasizmu, zgłoszony przez naszą żydowską społeczność do CST i policji, pokazuje, jak trudny był ostatni rok dla Żydów żyjących w Wielkiej Brytanii - komentował dyrektor CST Mark Gardner, cytowany przez "Sky News". W raporcie zwrócono uwagę, że nasilanie się nastrojów antysemickich miało miejsce wraz z eskalacją konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. W maju zgłoszono aż zgłoszono 661 incydentów, najwięcej w skali miesiąca.

Organizacja charytatywna poinformowała, że ​​liczba incydentów antysemickich wzrosła o jedną trzecią (33%) w Londynie, podczas gdy w Greater Manchester odnotowano wzrost o 86%. W całym kraju w całym roku miały miejsce 502 incydenty, w których wykorzystano elementy nazistowskie lub skrajnie prawicowe, a 90 dotyczyło corocznych obchodów związanych z Holocaustem.

W 2021 odnotowano rekordową ilość incydentów na tym tle

"Te statystyki są szokujące i przypominają, że antysemityzm nie został wykorzeniony" - skomentowała Priti Patel, szefowa Home Office. Minister Patel zobowiązała się również do wspierania działań CST oraz pracy policji aby "sprawcy mogli zostać ukarani z pełną mocą prawa".